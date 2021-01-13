نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستقبل تردد اون تايم سبورت 3 لمشاهدة كاس العالم لكرة اليد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف الآن عن تردد اون تايم سبورت 3 القناة الرياضية الأولي في مصر والتي تعد من أقوى القنوات التلفزيونية في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة خاصة وأنها تحصل على حقوق بث عدد كبير للغاية من المباريات وهي القناة الرسمية لبث مباريات الدوري المصري وكأس مصر والعديد من المباريات المختلفة في البطولات الأفريقية، وتعرض قناة أون تايم سبورت هذه الفترة بطولة كأس العالم لكرة اليد وتقدم القناة تغطية كاملة لجميع المباريات المختلفة ونقدم لكم في هذا الموضوع تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد اون تايم سبورت 3

قناة أون تايم سبورت من القنوات الرائعة بالفعل التي استطاعت أن تحقق نجاح كبير للغاية في سنوات قليلة وتصبح هي القناة الأفضل والاهم بين جميع القنوات الرياضية في مصر وهي التي تحصل على حقوق بث جميع المباريات وعرض جميع مباريات كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة وجميع المباريات في مختلف البطولات والرياضيات المختلفة، وتضم قناة أون تايم سبورت عدد كبير من البرامج المتنوعة التي تعرض جميع أخبار الأندية داخل مصر في مختلف البطولات وتحتوي على استديو تحليلي رائع قبل المباريات.

وتضم قناة أون تايم سبورت كوكبة رائعة من المحللين والإعلاميين أبرزهم الإعلامي تامر صقر والإعلامي ابراهيد عبد الجواد وإبراهيم فايق والإعلامي الكبير سيف زاهر والإعلامي المخضرم أحمد شوبير وكوكبة كبيرة من المحليين مثل أيمن يونس وعماد متعب والشيخ طه إسماعيل وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح الدين والمحلل التحكيمي أحمد الشناوي وسمير عثمان، وبعد النجاح الكبير الذي حققت قناة أون سبورت الأولي قام مؤسسي القناة بتوفير قناة أون تايم سبورت 2 ونقدم لكم في هذا الموضوع تردد القناة الجديدة وهي قناة أون تايم سبورت 3 وهي القناة التي تقوم باذاعة كاس العالم لكرة اليد.

تردد اون تايم سبورت 3

التردد 12303 القمر الصناعي نايل سات الترميز 27500 الاستقطاب افقي

فازت مصر في المباراة الأولى في كاس العالم لكرة اليد اليوم على الفريق التشيلي ومن المقرر أن تلعب مصر المباراة الثانية يوم 16 يناير الموافق السبت المقبل ضد منتخب مقدونيا وبعدها تلعب المباراة الثالثة يوم الإثنين الموافق 18 يناير أمام منتخب السويد.