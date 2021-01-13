صور تجسسية تكشف ملامح كيا سبورتاج 2022

كشفت عدد من صور التجسسية عن ملامح التصميم الجديد للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كيا سبورتاج 2022، تشير إلى النموذج المتوقع ان تبدو عليه.

وأوضحت الصور التي نشرها موقع "كاربوز"، أن كيا تتجه إلى تعديلات كبيرة عن النسخة الحالية للسيارة سبورتاج لتمنحها خطوط حادة التصميم تُظهر عدوانية أكثر من سابقتها.

وتُظهر صور سبورتاج 2022 التصميم الأمامي الجريء الذي يتميز بمعالجة الشبكة لتصبح أكثر عدوانية من النسخة السابقة، مع تضمين شعار كيا الجديد على غطاء المحرك ومجموعات المصابيح الأمامية ذات الزاويّة الحادة ومصابيح LED النهارية المميزة التي تعمل على تذكيرنا بسيارة Kia K5 العدوانية الجديدة.

ومن المتوقع أن تشارك سبورتاج 2022 خيارات المحرك مع هيونداي توسان 2022 المثيرة، التي تستخدم محرك بنزين Smartstream سعة 2.5 لتر ومحرك توربيني سعة 1.6 لتر مع محرك كهربائي ينتج 226 حصانا مع خيارات الدفع الأمامي والدفع الرباعي.

ولم تعلن الشركة الكورية عن موعد الكشف الرسمي عن النسخة الجديدة من كيا سبورتاج 2022.