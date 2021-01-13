نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فرى فاير free fire والحصول على ألاف الجواهر بشكل يومي في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فرى فاير ، تعد لعبة فرى فاير واحدة من الألعاب القتالية الشهيرة في الوطن العربي، تعد من الألعاب القتالية الرياضية يتم لعبها من طرف 50 لاعب ينزلون في الجزيرة للبحث عن الأسلحة ومحاولة البقاء والفوز باللعبة، حيث يتم نقل اللاعب كل 10 دقائق إلى جزيرة مهجورة ليتم المنافسة فيها بين ال 50 لاعب، حيث يقوم اللاعب بإكتشاف الحفر وأماكن الإختفاء والبقاء على قيد الحياة، تشبه هذه اللعبة لعبة ببجي موبايل وفورت نايت، حيث يبحث العديد من لاعبي لعبة فري فاير لمعرفة الطرق الحديثة لشحن جواهر فرى فاير والحصول على آلاف الجواهر، حيث يوجد عدة طرق كثيرة لمحترفي اللعبة للحصول على الجواهر.
طريقة شحن جواهر فرى فاير ID
يتم شحن جواهر فرى فاير من خلال العديد من الطرق مثل الشحن عن طريق ID وتعد تلك الطريقة من الطرق السهلة والبسيطة، ويمكن الشحن للأصدقاء من خلالها دون الحصول على أي معلومات خاصة بهم.
- الدخول على موقع shob2game.com.
- عليك إختيار الدولة التي تكمن فيها.
- عليك إختيار التسجيل عن طريق معرف اللعبة الأي دي، والضغط على وسيلة أنا لست ريبورت.
- ستظهر لك الوسيلة المراد الدفع من خلالها.
- الضغط على إختيار خانة غارينا، وإختيار شراء بطاقة غارينا، ثم إختيار باقة جواهر المناسبة لك والضغط على تأكيد.
شحن جواهر فرى فاير مجاناً
- أولاً الذهاب إلى متجر جوجل بلاي عبر هاتفك.
- الضغط على تسجيل الدخول وتسجيل كافة البيانات المطلوبة لإنشاء حساب خاص.
- عليك الدخول مباشرة للموقع وتكملة البيانات المطلوبة، وإضافة الأصدقاء للتسجيل بالموقع والحصول على الجواهر مجاناً.
- يمكن تجميع عدد كبير من النقاط عن طريق تحميل العديد من التطبيقات والألعاب حتى تتحول لجواهر.
- والأن لديك مجموعة كبيرة من الألماس والجواهر للشحن، عن طريق الحساب الخاص بك داخل لعبة فرى فاير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة شحن جواهر فرى فاير free fire والحصول على ألاف الجواهر بشكل يومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.