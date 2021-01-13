نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل تطبيق سيجنال بديل الواتس اب وما هي المشكلة التي واجهة ال whatsapp في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكله واتس أب ما يشغل بالكل الكثير من مستخدمين بالآونة الأخيرة، حيث أن واتس أب واحد من التطبيقات التي يتم تنزيلها بالهواتف الذكية والأجهزة الحديثة التي تعمل بأنظمة الأندرويد، يساعد التطبيق على تواصل الأشخاص ببعضهم البعض من خلال استخدام رقم الجوال وإجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية ومشاركة الصور والفيديوهات الشخصية معاً وإمكانية المحادثات الكتابية ونشر الأحداث اليومية، ونظراً لما تمر به البلاد وتفشي فيروس كرونا المستجد أصبح لمثل هذه التطبيقات أهمية كبيرة في حياة الناس لأنها تساعدهم على أن يتواصلوا مع بعضهم بدون الحاجة لتلقي مع بعضهم البعض بالأماكن العامة خاصة أثناء الحجر المنزلي والحرص على التباعد الاجتماعي.

مشكله واتس أب وشرح تطبيق بديل له

هناك جدل كبير حول المشكلات التي يعاني منها تطبيق واتس أب والذي جعلت جميع المستخدمين في حالة كبيرة من الذعر حيال ذلك، حيث أن قام المتحدث الرسمي التابع لشركة تطبيق واتس أب بأن الشركة عملت على تحديث سياسة الخصوصية وأكد أن تلك السياسية لا يمكن أن تؤثر على خصوصية التواصل بين الأصدقاء والعائلات بكافة أنحاء دول العالم، وأضاف أن الشركة تؤكد التزامها الشديد بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.

حيث يقال أن سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بتطبيق الواتس أب تسمح بمنح تطبيق الفيسبوك كافة المعلومات التي يتم استخدامها من خلال الواتس أب والذي يمكن أن يستخدمها أصحاب الخدمات ومتاجر إلكترونية وهذا جعل المستخدمين في حالة كبيرة من الخوف والقلق بأن يتم استخدام معلوماتهم الخاصة بتلك الطريقة.

ونظراً لشعور المستخدمين بالقلق الشديد أصروا على أن يقوموا بالبحث عن تطبيق أخر كبديل لتطبيق الواتس أب يمكنهم من خلاله التواصل مع الأهل والأصدقاء ومشاركة الصور والفيديوهات وإقامة المحادثات الجماعية والكتابية، ولكن يكون تطبيق يحترم خصوصية المستخدمين ولا يمكنه الاطلاع على ما يقوموا باستخدامه أبداً.

بديل تطبيق واتس أب

يبحث معظم الأشخاص المستخدمين تطبيق واتساب عن تطبيق بديل له لعدم موافقتهم على سياسة الخصوصية والشروط الجديدة التي قدمتها الشركة الخاصة بالتطبيق، وكما نعلم هناك الكثير من التطبيقات الذي يمكن أن تحل مكان واتساب ويتم استخدامها بنفس الطريقة للمحادثات الصوتية والكتابية وتبادل الصور والفيديوهات ومشاركة الأحداث اليومية وخلافه ومن أهم تلك التطبيقات ما يلي:

تطبيق سنجال بديل واتس اب

يعتبر تطبيق سنجال من التطبيقات التي تستطيع أن تقوم بفعل كل ما كان يقوم به تطبيق الواتساب وأكثر، حيث يمكن لجميع المستخدمين تشغيله عن طريق استخدام رقم الهاتف وعن طريق الاتصال بشبكة الأنترنت بالهاتف تشعيل التطبيق وإرسال الرسائل الكتابية والرسائل الصوتية والصور مقاطع الفيديو لجميع الأصدقاء وأفراد العائلة.

كما أن التطبيق يدعم إجراء المكالمات المرئية والصوتية سواء للمكالمات الجماعية أو الفردية مع تشفير كلاهما ويحتوي التطبيق على العديد من المميزات، وهو من البرامج التي يحتاج لها المستخدمين للمحافظة على خصوصيتهم.

مميزات تطبيق سنجال

يمتلك التطبيق الكثير من المزايا الذي يتساءل لاعنها معم مستخدمي الواتس أب ويلجئون إلى تطبيق سنجال كبديل متميز له وأكثر ما يميزه عن غيره من التطبيقات الآتي: