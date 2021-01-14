اليوم.. سامسونج تطرح هواتف S21

تعتزم شركة سامسونج عملاقة الهواتف الذكية الإعلان اليوم الخميس عن هواتفها الجديدة لعائلة « S21» بالتزامن مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2021.

ووفق عدد من التسريبات السابقة من المتوقع أن يأتي الهاتف مع القلم الشهير لعائلة « جالكسي S» وهو قلم «S Pen » إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف الجديد سيأتي دون أية ملحقات سواء السماعة أو الشاحن أو حتى القلم وأنهم جميعًا سيكونون ملحقات وإكسسوارات ستوفرها الشركة بعد طرح الهاتف.

وتوقعت تسريبات أخرى أن تبدأ أسعار سلسلة الهواتف الجديدة من 1000 دولار لهاتف «S21» بينما هاتف « S21 Plus» من المتوقع أن يبدأ من 1280 دولارا.