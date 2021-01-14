تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد لعام 2021

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عمر شويل - جدة تردد قناة تايم سبورت 3 الناقلة لمباراة مصر وتشيلي في كأس العالم لكرة اليد، يهتم الكُثير من عاشقي كرة اليد بالبحث عن تردد قناة أون تايم سبورت 3 لمتابعة أولى مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها 27 والتي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء في أكبر الصالات المصرية وما يجب ذكره أن مصر في تلك الفترة تَشهد أول بطولة عالمية للكرة اليد تُقيم على أراضيها، ومن المعروف أن عدد الفرق المشتركة في تلك البطولة 32 فريق، 7 فرق من قارة أفريقيا، و16 فريق من قارة أوروبا، 4 من أمريكا الجنوبية وفريق واحد من قارة أمريكا الشمالية.

قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمباراة مصر وتشيلي في كأس العالم لكرة اليد

أُقيمت مساء اليوم الأربعاء افتتاحية مباراة كأس العالم لكرة اليد لعام 2021 بين فريقي مصر وتشيلي هي تُعد أول المباريات ضمن المجموعة السابعة، حيثُ كانت بداية الانطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وقبل بث المباراة تم إقامة افتتاحية صغيرة بمناسبة إنطلاق المونديال، ولقد حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره فريق تشيلي بعدد أهداف 35/29.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمباراة مصر وتشيلي في كأس العالم لكرة اليد لعام 2021

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

ولقد كان قرار اللجنة العليا للمونديال هو إقامة البطولة العالمية لكرة اليد بدون جمهور، وكان أمس الأربعاء هو بداية مباريات المجموعة السابعة وتستمر البطولة حتى يوم 31 من يناير الجاري، على أن يكون ثاني لقاءات المنتخب المصري مع المنتخب المقدوني في يوم 16 من شهر يناير الجاري ثم المنتخب السويدي في يوم 18 من نفس الشهر، وفي حالة بث أكثر من مباراة في اليوم سوف يتم إذاعة المباراتين على قناتي أون سبورت 1،2.

قناة أون تايم سبورت 3 ON TIME SPORT

تعتبر من ضمن القنوات الرياضية الهامة، فهي تقوم ببث أهم المباريات المحلية والعربية والعالمية مثل مباريات كأس العالم والدوري الأفريقي ودوري أبطال أوروبا وكذلك دوري أبطال آسيا، كما أنها تبث المباريات بجودة عالية “HD”، مما جعلها من أهم القنوات الرياضية في العالم.