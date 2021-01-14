شركة ”تسلا” تستدعي 158 ألف سيارة من طرازي S و X

استدعت شركة السيارات الأمريكية ”تسلا“ حوالي 158 ألف سيارة من سياراتها الكهربائية التي تعمل بواسطة شرائح NVIDIA Tegra 3، بعد الإبلاغ عن وجود مشاكل تؤثر على شاشات اللمس في السيارات.

وأخبر المستخدمون بأن هناك مشكلة كبيرة في إعدادات المعلومات والترفيه تتسبب في تلف جهاز ذاكرة eMMC NAND بسعة 8 جيجا بايت، بعد الكتابة فوقه مرات عديدة، وبعد ذلك، تصبح شاشة اللمس فارغة.

وأطلقت ”تسلا“ برنامج تعديل الذاكرة الذي يتضمن تغطية الإصلاحات الخاصة بالسيارات في غضون ثماني سنوات أو بعد قطعها مسافة قدرها 100 ألف ميل من وقت تسليم السيارة لأول مرة، وستتم تغطية تكاليف الإصلاحات بالكامل.

وأعلنت الشركة أن السيارات المتضررة هي طرازات Tesla Model S من 2012 حتى 2018 وطراز Model X من 2016 و2018.

وبالرغم من تحرك ”تسلا“ بالفعل لإصلاح المشكلة، إلا أنها واجهت غضبا متزايدا من المالكين الذين قالوا إن فقدان الوصول إلى الشاشة التي تعمل باللمس، يعني فقدان الكاميرا الاحتياطية وأدوات التحكم في الأشياء الأخرى مثل إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث.

وكانت ”تسلا“ قد قدمت نموذجا إحصائيا يوضح عدد الإصلاحات الأسبوعية المتوقعة من 2020 إلى 2028، ورجحت أن معدلات الاستبدال ستبلغ ذروتها في أوائل عام 2022 وتنخفض تدريجيا حتى عام 2028.