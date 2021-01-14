نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل 2021 بأكثر من طريقة لتقوية حساب PUBG MOBILE الخاص بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل لا يعتبر صبعاً، وجديراً بالذكر أن لعبة ببجي من أكثر الألعاب الحماسية شهرة، ولذلك فإنه يمكن أن تكون قد تعرضت إلى العديد من طرق الخداع عند اتباعك لأحد الروابط لكونها تتبعك إلى روابط غير صحيحة، ويمكن القول بأنه ليست كل المواقع التي تقدم لك الروابط كاذبة، ولكن ليس أيضًا جميعها تتيح لك إمكانية شحن شداد ببجي كخدمة منها، فيوجد بعض المواقع التي تمكنك من شحن شدات ببجي ولكن تحتاج إلي خبرة في التعامل معها حتى تتمكن من نيل الجوائز، وسوف نعرض لك في هذا المقال بعض المواقع الموثوقة لشحن شدات ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي من خلال id

حتي تتمكن من شحن شدات ببجي فما عليك سوى إتباع بعض الخطوات التالية سواءً كان من خلال الهاتف المحمول أو من خلال الكمبيوتر، ولكن يجي عليك أولاً الدخول علي موقع لعبة ببيجي ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول علي علي القائمة الرئيسية ثم قم بتحديد الدولة.

ثم الدخول علي زر انطلاق، حيث أنه هو الزر المسؤول عن توجيهك إلى قائمة منفصلة والتي تختص بها أسعار الشدات.

ثم قم بالتسجبل رقم الاي بي الخاص بك.

وعليك الانتقال إلى لعبة ببجي قيمة الشدات.

شحن شدات ببجي مجانا 2020

لكي تتمكن من شحن شدات ببجي للموسم السادس عشر يتعين عليك الحصول على عدد كبير من شدات ببجي الخاص بالعبة، فعن طريق امتلاك شدات ببجي يمكنك تفعيل الإشتراك في الموسم السادس عشر وغيره من المواسم، ولكي تتمكن من شحن شدات ببجي مجانا فهناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها حتى تتمكن من شحن شدات بابجي وإليك الخطوات:

اولاً لابد من البحث عن برنامج pop star magic من خلال برنامج جوجل بلاي.

بعد ذلك قم بتنزيل البرنامج على جهازك الخاص.

بعد تنزيل البرنامج لابد أن تقوم باكتساب عدد من النقاط في التطبيق.

ثم تحويل النقاط إلي كوبون جوجل بلاي للحصول علي شداد بيجي.

بعد أن تكون قد تأكدت من وصولك إلى ما يعادل 10 دولار من النقاط على الأقل، هنا يمكنك تحويلها بسهولة إلى شدات ببجي بسهولة ويسر.

وبالإضافة إلي ما سبق ذكره من طرق لشحن شدات ببجي فيوجد العديد من الطرق الأخرى المختلفة، بالإضافة إلي الكثير من المواقع المعتمدة عالمياً والتي تمكنك من شحن شدات ببجي مجاناً من خلالها، بالإضافة إلى اختصاص بعض دول الخليج والسعودية والكويت والعراق بمواقع تقوم بشحن الشدات مجانًا.