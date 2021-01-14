نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاي ستيشن 5 أخر إصدارات سوني اليابانية مواصفاته وسعره في السعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة سوني لكل عشاق الجيميرز عن إطلاقها لآخر إصدار من شركتها وهو بلاي ستيشن 5 من شهر نوفمبر تحديدا يوم 12 الماضي فقد اعلنت شركة سوني قبلها من شهور عن ذلك الإصدار، وبالطبع سوني لطالما أبهرتنا من قبل بإصداراتها فنستعرض القليل من مواصفات بلاي ستيشن 5 PS5.

توفر سرعة فائقة فيتيح للمستخدمين افضل تجربة واحسن جودة ، ومعالج رسوميات مخصص من شركة سوني التي تحرص على رفاهية مستخدميها ،والسؤال الذي يردده جميع مستخدمين سوني هو هل تتوافق ألعاب بلاي ستيشن 4 مع بلاي ستيشن 5 وأكدت سوني أنها تتوافق بالفعل مع أفضل 102 لعبة متوفرة الآن لأجهزة PS4، و قالت أنها تتوقع أن تدعم معظم ألعاب بلاي ستيشن 4 البالغة أكثر من 4000 لعبة الجيل الجديد بلاي ستيشن 5 ، ويدعم PlayStation 5 إمكانية إضافة مساحة تخزينية أو أقراص تخزين من خلال منفذ USB ، لكنها ستكون أبطأ وفي الغالب مصممة لألعاب PS4.

المواصفات التفصيلية لأخر إصدار من سوني بلاي ستيشن 5

معالج رسوميات ( vga ): AMD Radeon RDNA 2 بأداء يصل إلى 10.3 تيرافلوبس .

بروسيسور: معالج ثماني النواة AMD Zen 2 بتردد يمكن أن يتغير حتى 3.5 جيجاهرتز .

المساحة الداخلية للقرص الصلب SSD: بسعة 825 جيجابايت، بسرعة 5.5 جيجابت/الثانية.

RAM: تأتي بنوع GDDR6 بسرعة فائقة بسعة 16 جيجابايت، بمعدل نقل بيانات 448 جيجابت/الثانية.

ما هي نصائح شركة سوني اليابانية بشأن استخدام الجهاز بطريقة صحيحة في المنزل؟

يجب ان يبعد الجهاز عن الحائط علي الأقل ( 20 سم )

عدم وضع جهاز بلايستيشن 5 علي سجادة أو بساط مصنوع من ألياف صناعية.

يجب وضع الجهاز في مكان جيد التهوية وليس مكان ضيق.

أشياء يجب معرفتها قبل شراء جهاز سوني بلاي ستيشن 5

هناك إصدار قياسي يأتي مع محرك للأقراص النسخة العادية بسعر 499 دولار أمريكي، أما النسخة الرقمية فإن سعرها تم تحديده في 399 دولار أمريكي، ولكن لا تنسَ أن هناك مصاريف إضافية مرتبطة بها. حيث تصل تكلفة الألعاب في بلاي ستيشن 5 إلى 70 دولارًا، لذا فإن شراء بعض الألعاب في PS5 سيزيد التكلفة الأولية.

إلى 70 دولارًا، لذا فإن شراء بعض الألعاب في PS5 سيزيد التكلفة الأولية. قد ترغب في تحديث سماعات الرأس الخاصة بك، أو شراء وحدة التحكم Dual Sense وهي تُكلف 70 دولارًا أيضا، أو الحصول على حامل للشحن، وهذا لا يتضمن السعر الأساسي ل بلاي ستيشن 5 ولذلك يمكن أن يرتفع السعر إلى 600 دولار أو أكثر.

من المفترض تخزين ألعاب PS5 على SSD الداخلي فائق السرعة لتشغيل الألعاب، لكن سوني تخطط بتخزين ألعاب بلايستيشن 5 على محرك أقراص USB ولكن ليس اللعب بها وذلك من خلال تحديث مستقبلي، لكن يمكن للمستخدم تخزين ألعاب PS4 وتشغيلها من USB متوافق متصل بجهاز PlayStation 5 .

على SSD الداخلي فائق السرعة لتشغيل الألعاب، لكن سوني تخطط بتخزين ألعاب على محرك أقراص USB ولكن ليس اللعب بها وذلك من خلال تحديث مستقبلي، لكن يمكن للمستخدم تخزين ألعاب PS4 وتشغيلها من USB متوافق متصل بجهاز . ولكن لا يمكن لللاعبين نقل ألعاب PS5 إلى محرك أقراص USB.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية

ويبلغ سعر جهاز بلاى ستيشن 5 أو PS5 أعلنت شركة سوني انه في السعودية حوالي 2300 ريال سعودي، كما يبلغ سعر الإصدار الرقمي من بلايستيشن 5 في السعودية حوالي 1840 ريال سعودي.

سعر بلاى ستيشن 5 في الإمارات

بخصوص سعر بلاى ستيشن 5 النسخة العادية في دولة الإمارات العربية المتحدة يصل سعره 1830 درهم إماراتي. أما سعر النسخة الرقمية ديجيتال فتصل سعرها 1465 درهم إماراتي.

سعر PLAYSTATION 5 في مصر

سعر بلايستيشن 5 في مصر 78601 جنيه مصري وهذا سعر تقريبي، هذا بخصوص النسخة العادية. أما النسخة الرقمية فيبلغ سعرها 6285 جنيه مصر.