نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد // وتابع مباريات كأس العالم في كرة اليد اليوم “المغرب* الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق كرة اليد في مختلف دول العالم عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، لمشاهدة مباريات كأس العالم في كرة اليد رقم 27 التي تستضيفها مصر، والتي بدأت أمس بنقل حفل الافتتاح الذي شرفه بالحضور السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح ألسيسي، وأعلن عن بداية أنطلاق البطولة وبعدها تم نقل حفل الافتتاح والذي جاء مبهراً باستخدام الأضواء والليزو، وقدم النجم تامر حسني أغنية متميزة في الحفل، وبعد الحفل أقيمت المباراة الافتتاحية بين مصر وتشيلي والتي فاز بها المنتخب المصري، واليوم تبدأ الجولة الأولى في مختلف المجموعات، وسنقدم لكم داخل المقال مواعيد المباريات اليوم والقناة الناقلة، وقنوات أون هي القناة الرياضية العربية الوحيدة الناقلة المباريات في المنطقة العربية. تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديد 2021 القمر الصناعي نايل سات تردد قناة أون تايم 3 12303 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 تردد قناةON TIME SPORTS 1-2 القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 مباريات كأس العالم في كرة اليد اليوم على قناة أون تايم سبورت الجديد مباراة روسيا البيضاء * روسيا : تبدأ في الساعة 16.30 بتوقيت القاهرة، 17.30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة سلوفينيا * كوريا الجنوبية : 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الجزائر * المغرب : تبدأ الساعة 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة النمسا * سويسرا : تبدأ الساعة 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السويد * مقدونيا : تبدأ الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرتغال * ايسلندا : تبدأ الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة النرويج * فرنسا : تبدأ الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة. مباريات اليوم في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت المباراة الموعد المعلق أسوان * غزل المحلة 14.30 بتوقيت القاهرة، 15.30 بتوقيت مكة المكرمة محمد الكواليني الجونة * الاتحاد السكندري 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة مؤمن حسن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد // وتابع مباريات كأس العالم في كرة اليد اليوم “المغرب* الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.