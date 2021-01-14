نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الملاعب السودانية “AL-Malaeb” الجديد على النايل سات || لمتابعة أفضل المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الملاعب السودانية من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي حيث تقديم مباريات كرة القدم المحلية والدولية والعالمية وهذا جعلها تجذب ملايين المشاهدين وحققت نسب مشاهدة عالية جداً، كما تقوم القناة بنقل البرامج الرياضية المختلفة وأخر أخبار الملاعب السودانية والعربية وتقديم الاستوديوهات التحليلية عقب انتهاء كل مباراة وذلك لعمل تقييم للمباراة واللاعبين بها وذلك على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة الملاعب السودانية 2021

تمكنت القناة من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة جداً في الوطن العربي وذلك لاهتمامها بنقل الأحداث الرياضية على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش أثناء نقبل كل مباريات الدوري السوداني الممتاز، قناة الملاعب الرياضية السودانية بنقل المباريات وذلك على المستوى المحلي والعالمي للبطولات الكبيرة.

تقدم محتواها عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات، والاستديوهات التحليلية عقب انتهاء المباراة وكذلك أخبار اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية والصيفية باستمرار، كما تعمل على متابعة آخر أخبار اللاعبين بالدوريات الأوروبية والإنجليزية والمباريات الرياضية على يد أفضل المذيعين بالسودان، تستضيف أيضاً عدد كبير من اللاعبين الحاليين والمُعتزلين لكرة القدم .

طريقة استقبال القناة



نستعرض معكم الآن الطريقة الصحيحة لاستقبال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي النايل سات، لكي تستمتع بأفضل البرامج الرياضية، والتغطية المستمرة لجميع المباريات المحلية في الدوري السوداني الممتاز، والاستمتاع بأفضل أستوديو تحليل يضم مجموعة من أفشل لاعبي كرة القدم في تاريخ السودان، بالإضافة إلى أسطول من المراسلين على أعلى مستوى لتغطية جميع الفاعليات الرياضية، لذلك كل ما عليك هو فقط ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجديد وبكل سهولة استقبل القناة للمزيد من الاستمتاع.

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي قناة الملاعب الرياضية السودانية 2021 12688 27500 رأسي النايل سات قناة الملاعب السودانية 2021 12034 27500 رأسي العرب سات

أحدث تردد لقناة الملاعب السودانية ومتابعة القناة على التردد الخاص بها من خلال ضبط جهاز الاستقبال العادي على الترددات السابقة الحديثة والتي وفرتها إدارة القناة من أجل تقديم أفضل جودة لمشاهديها من كل أنحاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية والمباريات المحلية والعالمية.