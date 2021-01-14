نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش الجديد “Karamesh” على القمر الصناعي نايل سات || أفضل أغاني وبرامج الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي النايل سات لكل الأسر المصرية التي تقوم بالبحث عليها من اجل مشاهدة محتواها الممتع للأطفال فهي تساعد بشكل كبير في تربية وتنشئة الجيل الجديد وتقديم محتوى هادف يساعد الآباء والأمهات على التربية السليمة وكذلك هذا بشكل آمن تماماً فضلاً عن القيم التربوية والاجتماعية والمبادئ الإنسانية وكل هذا على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش في الصورة.

تردد قناة كراميش الجديد



تقدم القناة مجموعة مميزة جداً من البرامج والتي من بينها برنامج سايلنت وبرامج المسابقات بين الأطفال حيث يتنافس الأطفال مع بعضهم البعض كما يعمل على توعية الطفل وتثقيفه وخلق روح المنافسة بينهم، برنامج نجمك سهران حيث أناشيد الأطفال والتعرف على حياتهم الشخصية ويُعرض من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.

برنامج حتى تثبت إدانته وهو غرضه الترفيه عن الأطفال وتسليتهم مع عرض أجمل الأناشيد، برنامج سيبك من أساليبك من البرامج الكوميدية الساخرة حيث يقوم مقدم البرنامج بإجراء المكالمات الصوتية لعمل المقالب الساخرة، برنامج شمه هوا ويقوم باستضافة نجوم الأناشيد في الهواء الطلق لمدة 60 دقيقة يلعبون ويمرحون وهو من تقديم أحمد دعسان.

إليكم احدث على النايل سات



نستعرض معكم الطريقة المثلى من أجل استقبال القناة والاستمتاع بأفضل البرامج المخصصة للأطفال، وأفضل أغاني الأطفال وأفلام الكرتون الرائعة للغاية والمتميزة، إذا لا عليك سوى أن تقوم بإدخال التردد الجديد للقناة إلى خانة البحث الخاصة بجهاز استقبالك، ثم قم بالبحث عن التردد وبعدها سيتم الاستقبال بشكل طبيعي.

اسم القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب القمر الصناعي كراميش كيدز 11316 27500 6/5 عمودي النايل سات

تتميز قناة كراميش تبث محتواها التعليمي الترفيهي بشكل مجاني على مدار اليوم وقد حققت نجاح كبير منذ نشأة القناة عام 2009 وقد تمكنت من تحقق نجاح كبير في وقت قصير وأثبتت مكانتها من ضمن أشهر قنوات الأطفال الفضائية، التي انطلقت منذ 10 سنوات وأصبحت من أكثرها بحثًا عبر محركات البحث المختلفة، واصبح أطفالها نجوم الآن بما قدموه.