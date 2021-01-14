نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط BATOT الجديد 2021 على النايل سات || أشهر أغاني الأطفال وأفلام الكرتون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات وذلك بعد التحديث الأخير له لتقديم أفضل جودة للمشاهدين من كل مكان حول العالم، فهي من القنوات الذي يبحث عنها الآباء والأمهات وذلك لما تقدمه من محتوى مختلف ومميز جداً للطفل حيث البرامج والأفلام الكرتونية والتي تهدف إلى تنمية وتقوية مهارات الأطفال وهذا ساعدها على تحقيق نسب مشاهدة عالية في كافة أنحاء الشرق الأوسط.

تردد قناة بطوط

يمكنكم ضبط التردد الحديث لقناة بطوط من خلال ضبط جهاز الريسيفر والنقر على زر الاعدادات واختيار خانة التثبيت من ضمن هذه الاختيارات والدخول على قائمة التثبيت اليدوي و إدخال كل البيانات الخاصة بتردد القناة معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وبعد أن تنتهي عليك النقر على زر الحفظ.

قناة بطوط الحديثة من القنوات المناسبة لمختلف أعمار الأطفال حيث اهتمامها بعرض البرامج والمسلسلات المختلفة وبالرغم من حداثتها إلا أنها لاقت نجاح كبير من المشاهدين وحققت نسب مشاهدة عالية جداً في وقت قصير وارتبط بها الكبير قبل الصغير ومن الأفلام الكرتونية المميزة لقناة كرتون بطوط وقد أُطلق عليها ام بطوط نسبة له، مسلسل بكار، المغامرون الخمس، توم وجيري.

اهم مميزاتها وبرامجها

تستهدف القناة الطفل بشكل مباشر حيث الحرص على تقديم محتوى يجذب انتباه الطفل ويُشجعه بشكل كبير على العلم والمعرفة وذلك في ن صغير ومساعدتهم على ضبط سلوكياتهم فضلاً عن الفيديوهات التي تهدف إلى تعليم الطفل الحروف باللغة العربية والإنجليزية وأيضاً أسماء الحيوانات والطيور وكل هذا يتم عرضه دون انقطاع أو تشويش على مدار اليوم وبدون لإعلانات مُزعجة للطفل تشتت من تركيزه.

لذا نوفر لك الطريقة الصحيحة لاستقبال القناة على القمر الصناعي النايل سات بعد التعديل الأخير في استقطاب القمر، لكي يستمتع طفلك بأفضل الأغاني والبرامج وأفلام الكرتون الشهيرة لوالت ديزني التي أثمرت أجيال عديدة منذ بداية انطلاقها وتم بثها للعالم وتمتع بها الملايين من الأطفال.