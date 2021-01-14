نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الدولار في سوريا اليوم الخميس 14/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الدولار في سوريا اليوم الخميس 14/1/2021 مازال يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الليرة السورية في التعاملات التي تتم في البنوك وفي أسواق السوداء حيث تراجع سعر الليرة السورية بشكل كبير بسبب تدهور الوضع الاقتصادي داخل البلاد خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، ويعاني من حدوث اضطرابات كبير في الاقتصاد بعد أن ظهرت سلالة جديدة من الوباء المنتشر منذ وقتها طويل

وبالتالي يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الدولار في سوريا سعر البيع وسعر الشراء حيث سجل سعر الدولار في سوريا بسعر الشراء 2, 870 ليرة أما بالنسبة بسعر البيع وصل إلى 2850 ليرة وسوف نوضح لكم الأسعار من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي.

أسعار الدولار في سوريا

بعد إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين حول معرفة أسعار الدولار في سوريا سعر البيع وسعر الشراء في الأسواق الموازية حيث يتغير سعر الدولار وفقا للعرض والطلب، وأوضح بعد خبراء الاقتصاد أن خلال الفترة القادمة سوف تستمر الليرة في تراجعها وسوف يتراجع الدولار بن طفيفة بسبب الاضطرابات التي يعيشها العالم كله في الوقت الحالي.

سعر الدولار اليوم

أصبحت سوريا تعاني في الوقت الحالي بسبب غلاء الأسعار بشكل كبير للغاية وبالتالي إذا زادت نسبة الفقر بشكل كبير للغاية، وفقدت العملة المحلية قيمتها بنسبة كبيرة للغاية تصل الى 97% على مدار العديد من السنوات وبالتالي ارتفعت بشكل كبير بسبب البطالة داخل سوريا، ويأمل الكثير من المواطنين استقرارا سعر الليرة السورية التي مازالت تواصل تراجعها في الوقت الحالي، ويزداد الأمر صعوبة لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار الدولار في سوريا على حسب البيع والشراء الذي تم في البنوك والسوق السوداء.

أسعار الدولار في سوريا اليوم

سوف نقوم بعرض لكم جدول يوضح أسعار الدولار بشكل تفصيلي سعر البيع وسعر الشراء ومعرفة أسعار باقي العملات مقابل الليرة السورية، حيث سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 3, 895 وذلك بسعر الشراء، أما بسعر البيع سجل 3939 من خلال التعاملات التي تم في الأسواق ونعرض لكم الجدول كالآتي: