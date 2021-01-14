نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف سامسونج Galaxy Unpacked 2021 ينطلق اليوم مع سماعات الأذن وجهاز التتبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج Galaxy Unpacked 2021 ، هو أحدث إصدارات شركة سامسونج العالمية للإلكترونيات، وفي حدث يترقبه الكثيرون منذ فترة ليست ببعيدة، تنطلق اليوم فعاليات الكشف عن الهاتف الجديد جالاكسي Unpacked 2021، والذي تنافس به سامسونج باقي الشركات العالمية الأخرى، مع إطلاق سلسلة galaxy s21، سوف تستعرض سامسونج ساناعات الأذن Galaxy Buds Pro، بالإضافة إلى جهاز التتبع الأحدث Galaxy SmartTag. هاتف سامسونج Galaxy Unpacked 2021 أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الأحدث، سامسونج جالاكسي Unpacked 2021، هذا الهاتف الذي أتى الإعلان عنه هذا العام مبكرًا، مقارنة بالهواتف السابقة لنفس الشركة، والتي اعتادت أن تعلن عن سلسلة هواتفها دائمًا في شهري فبراير أو ماس، كما اعتدنا بالسنوات السابقة.

سوف يكون حدث إطلاق هاتف سامسونج Galaxy Unpacked 2021 ، مميز جدًا بشكل قوي، خاصة وأنه سوف يتم بث هذا الحدث عبر منصات البث المباشر، ومن بينها منصة YouTube، تلك الميزة التي سوف تمكن كافة المعجبين والمستخدمين لهواتف شركة ساكسونج، من التعرف على مزايا الهاتف الجديد، وذلك حصريًا عبر الإنترنت.

مميز جدًا بشكل قوي، خاصة وأنه سوف يتم بث هذا الحدث عبر منصات البث المباشر، ومن بينها منصة YouTube، تلك الميزة التي سوف تمكن كافة المعجبين والمستخدمين لهواتف شركة ساكسونج، من التعرف على مزايا الهاتف الجديد، وذلك حصريًا عبر الإنترنت. كانت شركة سامسونغ قد طرحت هاتفها المميز والجديد، Galaxy S20 FE بمواصفات مختلفة ومزايا متعددة منها؛ وزن الجهاز الخفيف الذي يبلغ 190 جرامًا، مع التغطية للجهاز بخامات بلاستيكية قوية، تشبه مواصفات هاتف Oppo Reno 4 .

بمواصفات مختلفة ومزايا متعددة منها؛ وزن الجهاز الخفيف الذي يبلغ 190 جرامًا، مع التغطية للجهاز بخامات بلاستيكية قوية، تشبه . أيضًا من أهم مواصفات هاتف Galaxy S20 FE، بمقاومته المياه على عمق 1.5 متر، وهي ميزة فريدة في حالة إذا سقط هاتفك في المياه، فهو يظل بحالة جيدة حتى نصف ساعة، ويتيح الهاتف إمكانية استخدام شريحتي اتصال من نوعية ال4G وال 5G. موعد إطلاق هاتف سامسونج Unpacked 2021 سوف ينطلق البث المباشر لحدث الإعلان عن هاتف سامسونج Galaxy Unpacked 2021 ، اليوم الموافق 14 يناير 2021م، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

اليوم الموافق 14 يناير 2021م، في تمام الساعة الخامسة مساءً. يمكن للمهتمين أن يشاهدوا حفل إطلاق سلسلة هواتف جالاكسي 2021، على صفحات Samsung المخصصة على Facebook و Instagram ، ويمكنك مشاهدة البث المباشر للحدث على عبر منصة ال YouTube. الجديد في سلسلة Unpacked 2021 تستعد Samsung للكشف عن سلسلة Galaxy S21 الجديدة، في Unpacked 2021، والتي تتكون من Galaxy S21 و Galaxy S21 + و Galaxy S21 Ultra، من المتوقع أن يستخدموا مجموعة شرائح Exynos 2100 الجديدة، التي أطلقتها الشركة في معظم الأسواق، ومن المتوقع أن يصبح Galaxy S21 Ultra أول هاتف في سلسلة جالاكسي Galaxy S يدعم قلم S Pen.

تقدم الشركة سماعات أذن Galaxy Buds Pro الجديدة، في Unpacked 2021، بالإضافة إلى علامة Galaxy Smart جديدة أو اثنتين. ستكشف الشركة عن قصص التصميم وراء المنتجات الجديدة وستتعمق أكثر في One UI 3.1. جهاز تتبع Galaxy SmartTag هو أحدث ما سوف تتحدث بشأنه شركة ساسمونج اليوم، وهو عبارة عن جهاز تعقب، فالافتراض الشائع هو أنك ستستخدم خاصية Bluetooth، أو تطبيق SmartThings Find على أجهزة Galaxy، لتتبع أي أجهزة ذكية تملكها.

والشيء الأكثر إثارة للاهتمام في SmartTag، هو أن Samsung يبدو أنها تغلبت على التكونولجيا والتفوق الذي حققته شركة Apple من قبل.

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