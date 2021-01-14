نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مدرستنا الجديد Madrastna على القمر “Nile Sat” للدراسة عن بعد || لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مدرستنا ، بعد قرار توقف الدراسة وتأجيل امتحانات نصف العام إلى ما بعد إجازة النصف الأول من العام الدراسي في 21-2-2021، تقرر استكمال الدراسة عن بعد من خلال المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة في الآونة الأخيرة ، لكي يتابع الطلبة والطالبات استذكار دروسهم اليومية من خلال الإنترنت، في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في الوقت الحالي للحد من اتساع رقعة انتشار الفيروس ومن أجل الحفاظ على صحة الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

لذا يجب على الحكومة المصرية اتخاذ اللازم والهام وما فيه الصالح العام للدولة والمواطنين، وقد نوهت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة ولكنها تأجلت فقط، ويجب على جميع الطلاب الحرص على استكمال دراستهم والمراجعة على كافة المناهج، حيث شددت الوزارة في البيان الأخير لها أنه سيتم استكمال العام الدراسي بأي صورة كانت وأن الوزارة وضعت أكثر من سيناريو يممن تطبيقه إذا استمر الوضع كما هو.

تردد قناة مدرستنا الجديد Madrastna

أطلقت وزارة التربية والتعليم عدد من المنصات التعليمية المميزةـ لكي يتم توفير كافة المواد التعليمية المقررة على الطلاب بكافة المراحل، وقد أأضافت الوزارة خاصية التعليم التلفزيوني لكل من ليس لديه الرفاهية للوصول إلى الإنترنت أو الإشتراك فيه.

لذا وفرت الوزارة مجموعة من القنوات التعليمية المميزة تحت شعار “مدرستنا” من أجل تقديم المحتوى التعليمي ضمن جدول مقسم إلى حصص مدرسية، تبدأ في الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً مع إعادة لكافة البرامج التعليمية أكثر من مرة على مدار اليوم.

كيفية استقبال التردد

نستعرض معكم الآن عبر الجدول الموضح أسفل المقال الطريقة الصحيحة لاستقبال قناة مدرستنا التعليمية، فقط قم بإدخال التردد الجديد إلى خانة البحث بجهاز استقبالك، أنقر على بحث ليتم الاستقبال.