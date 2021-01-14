نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل لعبة فورت نايت على الأيفون والأندرويد خلال 10 دقائق أحدث إصدار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل لعبة فورت نايت، حازت لعبة فورت نايت على العديد من إعجاب المتابعين في أنحاء العالم، يلعبها ملايين الأشخاص، تعد من الألعاب القتالية الحماسية مثلها مثل لعبة ببجي موبايل، حققت مبيعات عالية فور نزولها، تعد من الألعاب المجانية المتاح نزولها على أجهزة الكمبيوتر وجميع الهواتف الذكية، صدرت عام 2017 وحصدت شعبية كبيرة حيث تعد من الألعاب الإلكترونية التي تعمل على نظام تشغيل الأندرويد والبلاي ستيشن.

لعبة فورت نايت الإلكترونية

تدور أحداث لعبة فورت نايت في الأرض المعاصرة، حيث يظهر فجأة عاصفة عالمية تؤدي لإخفاء العديد من سكان العالم، وتظهر مخلوقات شبيهه بالزومبي تهاجم الباقين، حيث تسمح فورت نايت بحماية الباقين ومواجهة العاصفة، وبناء الأسلحة للمساعدة في القتال ضد هذه المخلوقات، ومن خلال هذه المهام يحصل اللاعبون على النقاط والمكافآت لتحسين ترسانة السلاح، وفرق الدعم، حتى يتمكنوا من مواجهة مهمات أكثر صعوبة.

تنزيل لعبة فورت نايت خلال 10 دقائق

يتم تنزيل لعبة فورت نايت على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، بالإضافة لأجهزة الكمبيوتر فيمكن تنزيلها من خلال إتباع الأتي.

يتم الدخول على المواقع الخاصة بلعبة فورت نايت عن طريق النت.

يتم الضغط على أيقونة تنزيل اللعبة حتى التمكن من تنزيلها.

الضغط على أيقونة موافق من أجل تنزيل اللعبة، وعليك الإنتظار قليلاً حتى الإنتهاء من تنزيل اللعبة.

تثبيت برنامج EPIC GAMES وتشغيل اللعبة يدوياً.

البحث يدوياً عن لعبة فورت نايت من علامة التبويب الموضحة أمامك.

الإنتظار لتثبيت اللعبة، وبهذا قد تم الإنتهاء من تنزيل اللعبة ويمكن تشغيلها.

فورت نايت إصدار 2021

لم تعد لعبة فورت نايت متاحة على متجر جوجل، وطرق تنزيلها تختلف عن تحميل بعض الألعاب الأخرى مثل ببجي موبايل وفري فاير، حيث تتطلب اللعبة بعض الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من تنزيل اللعبة، حيث قامت اللعبة بإصدار نسخة 2021 وذلك بعد منازعات مع شركة جوجل والشركة المالكة للعبة، حيث أطلق عليها بعد التحديث الأخير لعبة رويال، وهذه النسخة متاحة على الأندرويد والأيفون، حيث تتمتع اللعبة بالعديد من المزايا بالإضافة لبعض التعديلات التي طرأت عليها في الإصدار الجديد 2021، حيث يمكن الآن تنزيلها على جميع أجهزة الجوالات الحديث بالإضافة لأجهزة الكمبيوتر.