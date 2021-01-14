تعرّف على كيفين ريفاتون: الرّئيس المؤسّس لكريستال الائتمانيّة

تمكن كيفن ريفاتون سنة 1997 من تأسيس مجموعة كريستال الائتمانية في ليون (69000) ، ومجال اختصاصها الاستخبارات التجاريّة والماليّة لصالح المؤسّسات والشّركات الكبرى وشركات التأمين على الائتمان. تتكوّن الشركة الأمّ من فرعين أساسيين وهما كريستال الائتمانية الدولية وكريستال الائتمانية الأوروبية (Cristal Crédit International et Cristal Crédit Europe) . لدى المجموعة فروع في جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة وآسيا وفرنسا ولندن وقريبًا في القارة الأفريقية. في البداية، حملت المجموعة راية شركة تحليل استرداد الائتمان والتحقيقات المالية (AC.REF) والتي أصبحت العلامة التجارية لكريستال الائتمانية، والتي كان كيفن ريفاتون رئيسها ومؤسّسها.

من هو مؤسس كيفن ريفاتون؟

منذ 47 سنة ولد كيفن ريفاتون في مدينة "آنسي". درس القانون في جامعة ليون. بدأ حياته المهنية كمحام، ثم عمل في مجال الاستخبارات الاقتصاديّة والماليّة. في الواقع، كانت بدايته في شركة استخبارات مالية. في سنّ السّابعة والأربعين، اشتغل في منصب محام من قبل شركة استرداد مالي. بفضل خبرته والسنوات التي قضاها في بعض المناصب، تمكن من تأسيس شركته الخاصّة في عام 1997، شركة تحليل استرداد الائتمان والتحقيقات المالية، والتي أصبحت اليوم كريستال الائتمانية.

بداياته في الذكاء الاقتصادي

على مرّ السّنين، اكتسب كيفن ريفاتون سمعة جيدة في مجال الاستخبارات الاقتصادية والتحقيقات الماليّة. في بعض المواقع اتّهم بالتجسّس الاقتصاديّ. لكن كان كيفن ريفاتون يكتفي بالردّ على أن مهنته لا علاقة لها بالتجسّس. على العكس من ذلك، فهذه معلومات تجاريّة تأتي لمصلحة الشركات التي تبحث عن خدمات كريستال الائتمانية. وبالتالي، فإن مهمة كيفن وكريستال الائتمانية هي توفير المعلومات المفتوحة، وإجراء عمليات البحث عن الأصول وكذلك الاستفسارات الائتمانية الدولية لصالح المؤسسات والشركات التي تعتمد خدماتها. وفي هذا الخصوص فإن مجموعته تدعم عملاءها بطريقة شخصية من خلال تزويدهم بالمشورة السليمة في قراراتهم المتعلقة ببياناتهم المالية. وبالتالي فهي بمثابة الراعي في استراتيجية التنمية الخاصة بهم.

كيف تلبي كريستال الائتمانية توقعات عملائها

بفضل عقله النقدي وإحساسه التحليلي، استملك كيفن ريفاتون على ثقة المؤسسات الكبيرة في جميع القارات والمدن الكبرى إضافة الى عديد المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الضخمة في فرنسا وعلى المستوى الدولي. من خلال تجربة وخبرة Kevin Rivaton، انضمت كريستال الائتمانية إلى مجموعة من وكالات الاستخبارات التجارية العاملة في الاتحاد الأوروبي. ما جعل رئيس الشركة كيفن ريفاتون يزعم أنه يترأّس شركة معلومات تنعم بموارد مصرفية ومالية موثوقة. لقد نجح في تهيئة شركته بشبكة دولية شاسعة من المحققين المحليين ومستشاري التجارة الخارجية والسياسيين المشهورين والاقتصاديين والصحفيين. تتم مراجعة المعلومات التي تنشرها كريستال الائتمانية بانتظام وبصفة دورية.

فريق عمل كريستال الائتمانية

توظف الشركة مع فرعيها التابعين فريقًا صغيرًا يتكون من 20 شخصًا في فرنسا و70 آخرين في بلدان أخرى. يعتبر الرئيس المؤسس هؤلاء الموظفين كافين لضمان نقل أفضل للمعرفة وللحفاظ على علاقة ثقة بشكل أفضل. يتكون الفريق من مديرين تنفيذيين ماليين، ومصرفين، ومفتشين ماليين سابقين، وأستاذة جامعيين.