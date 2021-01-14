نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب 2021 : التحديثات الجديدة الخاصة بتطبيق واتساب للعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحديثات الجديدة الخاصة بتطبيق واتساب للعام 2021 والتي تمكنت من شغل بال وفكر كافة مستخدمي التطبيق في مختلف أنحاء العالم العربي والعالم، وفي فترة وجيزة تمكنت من احتلال كافة مؤشرات البحث وذلك بسبب كثرة التساؤلات عن تلك التحديثات التي يشاع عنها أنها سيكون لها علاقة بخصوصية المستخدم

بمعنى أنه من المفترض أن أي تطبيقات خاصة بالدردشة تتمتع بطابع الخصوصية التامة إلا أن ما يتداوله كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن التحديثات الجديدة ستخترق قاعدة الخصوصية الخاصة بالمستخدم أي أنه سيكون مسموح لمالك التطبيق مارك زوكربيرغ الاطلاع على كافة المحادثات الخاصة بالواتس اب وكذلك الاطلاع على الملفات والوسائط وهذا ما اثار غضب الكثير من المستخدمين، و للتعرف أكثر على هذا الأمر تابع القراءة.

تحديث واتساب 2021

صرح مارك المالك لتطبيق واتس اب وفيسبوك أن هناك تحديثات جديدة قادمة على التطبيق واتساب والتي تمكن مارك من الاطلاع على أي محادثات تمت خلال التطبيق وكذلك الاطلاع على الملفات وجهات الاتصال الخاصة والصور إلى آخره من الوسائط التي يتم تبادلها بين مستخدمي التطبيق، وان مستخدم الواتس عليه بالموافقة على تلك التحديثات الجديدة لأنه في حال عدم الموافقة سيتم إيقاف خدمات واتس أب لدي المستخدم بشكل لا رجعة فيه، ومن الجدير ذكره أن التحديث الجديد سيتم العمل به مباشرة يوم ال5 من شهر فبراير المقبل 2021.

تحديثات سياسة خصوصية واتساب

وفقا لما تم تداوله في الاخبار التقنية التابعة لموقع غادجيتس ناو الالكتروني، ان كافة الرسائل الخاصة والدردشة ستكون سرية وامنة إلا انه سيتم عمل دمج بين تطبيقي واتساب وفيسبوك لدمج كافة البيانات والمعلومات بين الطرفين، وعليه سيتمكن تطبيق واتساب من الاطلاع على كافة بيانات الهاتف مثل اللغة المستخدمة والبلد ومزود خدمة النت وبياناته وارتباطات التعريف ورقم التليفون وكافة معلومات الاتصال.