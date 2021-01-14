نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة ملصقات واتساب جديدة 2021 وجاهزة للاستخدام بخطوة واحدة لتفعيل ملايين الملصقات للواتس اب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملصقات واتساب قد تكون معبرة بدرجة كبيرة أثناء الدردشة الفورية على الواتساب حيث هناك عشرات الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب يستخدمون الملصقات وذلك لإرسالها للأصدقاء، حيث أن الملصقات تعبر بشكل كبير عن المحادثة التي تتم بين الطرفين، ومن هذه الملصقات الملصقات الدينية والملصقات المضحكة وغيرها، حيث انتشرت مؤخراً العديد من التطبيقات التي تنشر وتضيف الآف من الملصقات المجانية للمستخدمين، ويمكنك أيضاً عمل ملصقات واتساب بنفسك على صورة معينة، وإضافتها الى حسابك في الواتساب وإعادة استخدام هذه الملصقات لإرسالها لأصدقائك.

طريقة عمل ملصقات وإضافتها الى الواتساب

حظيت إضافة ملصقات الواتساب التي اطلقها تطبيق واتساب قبولاً واسعاً بين المستخدمين، واصبح العديد من المستخدمين يستخدم هذه الملصقات للتعبيرات فضلاً عن جهد الكتابة والرد على الرسائل، والجدير بالذكر أن الملصقات تم فتحها لطرف ثالث وهذا يعني أن المطورين من أي مكان يمكنهم ادخال ملصقات على تطبيق واتس اب مما يجعل هذه الملصقات متجددة باستمرار، وفي حالة الرغبة في إنشاء ملصقات للواتس اب فإنك تحتاج الى استخدام تطبيقات صنع الملصقات وإضافتها، وبالتالي يمكنك استخدام تطبيق Sticker Maker for WhatsApp لصنع هذه الملصقات، حيث يتيح لك التطبيق تحويل أي صورة الى ملصق، وذلك من خلال متابعة هذه الخطوات.

اذهب الى متجر “جوجل بلاي” أو “أبل ستور”.

ثبت تطبيق Sticker maker for WhatsApp على الجوال الخاص بك.

افتح التطبيق واذهب الى خيار إنشاء حزمة ملصقات جديدة Create a .new sticker pack

قم بإدخال اسم جديد لحزمة الملصقات sticker pack name.

ثم ادخل إنشاء Create

وسيتم فتح صفحة تطبيق من خلالها إضافة 30 ملصق، ثم ادخل على إضافة ملصق add sticker وذلك لإنشاء ملصقات جديدة.

تعديل الملصقات لتناسب طلبك.

ثم حفظ الملصقات Yes save sticker

وبعد الانتهاء من عمل هذه الملصقات يمكنك إضافتها الى تطبيق الواتس اب الخاص بك Add to whatsapp.

إضافة ملصقات واتساب جاهزة

الطريقة الأبرز والأسهل لإضافة ملصقات واتساب الى حسابك هى الذهاب الى متجر جول بلاي أو ابل ستور والبحث عن تطبيقات ملصقات واتساب حيث هناك المئات من التطبيقات المنتشرة والمتخصصة في إضافة ملصقات جديدة ومحدثة باستمرار الى حسابك واليكم جانب من هذه الملصقات.

ملصقات واتساب دينية.

ملصقات واتساب مضحكة.

ملصقات واتساب تهنئة بالمناسبات.

ملصقات واتساب حزينة.

ملصقات واتس اب جديدة 2021

والعديد من الملصقات الجاهزة والتي يمكنك إضافتها الى حسابك في فيسبوك بخطوة واحدة، فكل ما عليك هو اختيار التطبيق المناسب للغرض من الملصقات والعمل على تثبيته على الجوال، ثم فتح التطبيق وإضافته الملصقات الى واتساب وبهذا يمتليء تطبيق واتساب الخاص بك بالعديد من الملصقات.