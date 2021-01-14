نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Samsung Galaxy S21 5G أحدث هاتف من سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة سامسونج اليوم في مؤتمرها الرسمي عن أحدث هاتف من سامسونج الجديد Samsung Galaxy S21 5G المسمى سامسونج جالاكسي إس 21 الداعم لتقنية 5G، وننشر لكم من خلال هذا المقال مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s21 وسعره الرسمي المعلن عنه من قبل سامسونج. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 5G يأتي هاتف سامسونج جلاكسي s21 بدعم لتقنية NFC .

ويدعم Samsung Galaxy S21 5G شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف أيضاً شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G وجميع شبكات الاتصال الأقدم.

يتميز الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وذلك بشهادة IP68 وحتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

أبعاد الهاتف 151.7×71.2×7.9 ملم.

وزن الهاتف 171 جرام.

خامات تصنيع هاتف Samsung Galaxy S21 5G من البلاستيك مع إطار معدني من معدن الالمونيوم .

الشاشة تأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.2 إنش.

يتوفر الهاتف بذاكرة سعتها 128 جيجا بايت مع نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية RAM بسعة 8 جيجا بايت.

لا يدعم الهاتف إضافة كروت الميموري التخزينية الإضافية

أما عن معالج الأداء فيأتي من نوع Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانو الداعمة لشبكات الجيل الخامس

تأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

كاميرا خلفية ثلاثية.

يحتوي الهاتف ميكروفون عزل الضوضاء.

يدعم هاتف Samsung Galaxy S21 5G تصوير الفيديوهات الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو.

يدعم الواي فاي في الهاتف الأحدث من سامسونج أغلب الترددات.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 الأحدث.

يدعم الهاتف البصمة وتأتي أسفل الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية الـ Ultrasonic كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

البطارية تأتي بسعة 4000 مللي أمبير.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 3.1.

يتوفر الهاتف باللون الرمادي وباللون الأبيض وباللون البنفسجي وباللون البينك ( البنفسجي و البينك باطار ذهبي ). سعر هاتف Samsung Galaxy S21 5G أعلنت سامسونج عبر موقعها الرسمي أن سعر هاتف سامسونج جلاكسي s21 سوف يبدأ من 14,899.00 جنيه.

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