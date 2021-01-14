نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث طريقة لشحن جواهر فري فاير 2021 والحصول علي أدوات القتال مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث طريقة لشحن جواهر فري فاير 2021 م؛ فهذا ما يبحث عنه كافة محبين اللعبة؛ حيث أنها أحدث الألعاب التي يمكن تحميلها من جميع الأجهزة الإلكترونية سواء الهاتف الجوال أو أجهزة الكمبيوتر، كما تحمل اللعبة إمكانية إجراء محادثة الأصدقاء أو التعرف علي أصدقاء جدد من خلالها، حيث لا تعمل اللعبة إلا عند تشغيل الانترنت لأنها من ضمن ألعاب الايف الفيديو ومحاربة أشخاص وهم اللاعبين اللذين يلعبون اللعبة في نفس ذات الوقت ومن مختلف البلدان والأعمار، فهي من أكثر الألعاب متعة في العالم وتقضي علي أوقات الفراغ وتمنح من يلعبها التسلية وقضاء وقت ممتع ومثير، ولذلك فقد نتطرق في حديثنا عن جواهر فري فاير وطرق الحصول عليها بطريقة شرعية، لذلك تابعوا قراءة المقال.

أحدث طريقة لشحن جواهر فري فاير2021

جواهر فري فاير تعتبر أهم ما في اللعبة، ولذلك يبحث الكل عنها ويزداد البحث دوماً، فقد يمكنكم الحصول علي الجواهر بتلك الطريقة:

قم بزيارة موقع من المواقع الرسمية الخاصة بشحن جواهر فري فاير. قم بتسجيل الدخول، ثم املئ البيانات الخاصة بك والمطلوبة منك لكي يتم إنشاء حساب. بعد تسجيل العضوية قم بالخول الي الموقع. قم بعمل المهام التي يوجها إليك الموقع كإكمال الاستطلاعات أو تحميل البرامج والتطبيقات، كما يتطلب منك دعوة أصدقائك للفوز بعدد كبير من النقاط، ما عليك إلا بتجميع النقاط حتي تتمكن من تحويلها الي جواهر. حول بقدر الإمكان تجميع أكبر عدد من النقاط حتي تحولها إلي جواهر فري فاير عن طريق جوجل بلاي، كما يمكن تحويلها عن طريق بطاقة قيف. بعد ذلك، يصبح لك حساب باسمك داخل اللعبة به العديد من الجواهر والماسات.

طريقة للحصول علي ألالاف الجواهر مجاناً

هناك العديد من اللاعبين يعتمدون علي استراتيجية لكسب العديد من الجواهر والجوائز مجاناً يصلوا عددهم الي مئة يومياً تقريباً، وذلك من خلال تجميع 10 أشجار ثم اخبر صديق من أصدقائك في اللعبة، وتكوين فريق لك في لعبة فري فاير مكون من أربع لاعبين ليجمع كلاً منهما 10 أشجار يوميا ليصبح عدد الأشجار 40 شجرة لكي تتمكنوا من الانتقال الي ساحة الانتظار ووضع بها الأشجار للحصول علي الجواهر المجانية.