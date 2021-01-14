- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile والحصول علي أزيد من 10 ألاف شدة مجانا 100% في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile لعبة ببجي تتميز باحتوائها على محتوى شيق ورائع، السبب الرئيسي لتوسع وشهرة اللعبة هو المحتوى الداخلي للعبة في كافة أنحاء العالم، لعبة ببجي تعتمد على نظام فريداً من نوعه من حيث الألعاب الإلكترونية أو ألعاب أجهزة الموبايل عملت مختلف شركات الألعاب الإلكترونية على إنتاج ألعاب تشبه لعبة ببجي لتكون معركة شرسة تنافسية مع باقي الألعاب ولكن كان البحث عن ببجي موبايل و كيفية تنزيل ببجي سواء كانت ببجي الكورية أو ببجي لايت.
شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile
تحميل لعبة ببجي احتلت المركز الأول بين أفضل الألعاب الإلكترونية من خلال متجر جوجل بلاي، الملايين من اللاعبين يومياً يبحثون عن طرق مجانية لشحن شدات ببجي حيث يوجد الكثير من الطرق الوهمية والخاطئة التي تقوم المواقع بعرضها.
شحن شدات ببجي PUBG 2021
شدات ببجي هو مصطلح عربي يطلق على العملات الـ UC الموجودة في لعبة ببجي، سبب تسميتها شدات يعود إلى أن العملة شكلها يشبه ورق الشدة، وهذه عملة مدفوعة، يمكنك الحصول عليها أو على كمية معينة منها في مقابل دفع مبالغ مالية، وتستخدم شدات ببجي في كلاً من:
- تستخدم شدات ببجي للاشتراك في موسم الرويال باس، يحتاج اللاعب إلى 600 شدة ليتمكن من الاشتراك و تكلفتها 10 دولار أمريكي.
- تستخدم شدات ببجي لشراء صناديق كثيرة ومتنوعة من المتجر، يصل سعر اصغر صندوق في لعبة ببجي 30 UC.
أسعار شحن شدات ببجي في مصر
تستطيع معرفة وشراء وشحن شدات ببجي عن طريق فودافون كاش أو استخدام الفيزا البنكية وشدات ببجي تستطيع شرائها في كافة أنحاء العالم بجميع العملات ومن هذه الأسعار:
- عدد 63 من شدات ببجي = 10.6 جنيه مصري.
- عدد 198 من شدات ببجي = 48 جنيه مصري.
- عدد 690 من شدات ببجي = 160 جنيه مصري.
- عدد 1995 من شدات ببجي = 400 جنيه مصري.
- عدد 4000 من شدات ببجي = 805 جنيه مصري.
- عدد 8400 من شدات ببجي = 1610 جنيه مصري.
- الــ 175 UC بـ 60 جنيه مصري.
- الــ 210UC بـ 70 جنيه مصري.
- الــ 350 UC بـ 110 جنيه مصري.
- الــ 525 UC بـ 160 جنيه مصري.
- الــ 700 UC بـ 205 جنيه مصري.
- الــ 1750 UC بـ 485 جنيه مصري.
- الــ 3500 UC بـ 950 جنيه مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile والحصول علي أزيد من 10 ألاف شدة مجانا 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.