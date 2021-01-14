شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile والحصول علي أزيد من 10 ألاف شدة مجانا 100%

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile لعبة ببجي تتميز باحتوائها على محتوى شيق ورائع، السبب الرئيسي لتوسع وشهرة اللعبة هو المحتوى الداخلي للعبة في كافة أنحاء العالم، لعبة ببجي تعتمد على نظام فريداً من نوعه من حيث الألعاب الإلكترونية أو ألعاب أجهزة الموبايل عملت مختلف شركات الألعاب الإلكترونية على إنتاج ألعاب تشبه لعبة ببجي لتكون معركة شرسة تنافسية مع باقي الألعاب ولكن كان البحث عن ببجي موبايل و كيفية تنزيل ببجي سواء كانت ببجي الكورية أو ببجي لايت.

شحن شدات ببجي مجانا pubg mobile

تحميل لعبة ببجي احتلت المركز الأول بين أفضل الألعاب الإلكترونية من خلال متجر جوجل بلاي، الملايين من اللاعبين يومياً يبحثون عن طرق مجانية لشحن شدات ببجي حيث يوجد الكثير من الطرق الوهمية والخاطئة التي تقوم المواقع بعرضها.

شحن شدات ببجي PUBG 2021

شدات ببجي هو مصطلح عربي يطلق على العملات الـ UC الموجودة في لعبة ببجي، سبب تسميتها شدات يعود إلى أن العملة شكلها يشبه ورق الشدة، وهذه عملة مدفوعة، يمكنك الحصول عليها أو على كمية معينة منها في مقابل دفع مبالغ مالية، وتستخدم شدات ببجي في كلاً من:

تستخدم شدات ببجي للاشتراك في موسم الرويال باس، يحتاج اللاعب إلى 600 شدة ليتمكن من الاشتراك و تكلفتها 10 دولار أمريكي.

للاشتراك في موسم الرويال باس، يحتاج اللاعب إلى 600 شدة ليتمكن من الاشتراك و تكلفتها 10 دولار أمريكي. تستخدم شدات ببجي لشراء صناديق كثيرة ومتنوعة من المتجر، يصل سعر اصغر صندوق في لعبة ببجي 30 UC.

أسعار شحن شدات ببجي في مصر

تستطيع معرفة وشراء وشحن شدات ببجي عن طريق فودافون كاش أو استخدام الفيزا البنكية وشدات ببجي تستطيع شرائها في كافة أنحاء العالم بجميع العملات ومن هذه الأسعار: