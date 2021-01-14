سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي اس 21 الترا فايف جي الجديد فائق الجودة

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عمر شويل - جدة سامسونج جلاكسي اس 21 الترا ، هو واحد من سلسلة هواتف شركة سامسونج الجديدة، والتي تشتمل على هاتف Samsung Galaxy S21، وجوال Samsung Galaxy S21 Plus، ويتميز جوال Samsung Galaxy S21 ULTRA، بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس، ويدعم التصوير بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة الـ 8K، وسوف نتعرف على جميع مواصفات ومميزات وسعر الجوال من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مواصفات سامسونج جلاكسي اس 21 الترا

يحتوي الجوال على العديد من المواصفات الرائعة والتي لا توجد في أي هاتف ذكي آخر وهى كما يلي:-

يدعم الجوال تشغيل جميع الشبكات وخاصة شبكة الجيل الخامس. يدعم هاتف Samsung Galaxy S21 ULTRA تشغيل شريحتي اتصال واحده منهم Nano SIM. يدعم الـ USB من نوع Type-C V3.2 ويدعم الـ USB OTG. يأتي الجوال باللون الأسود والفضي. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 11. نوع المعالج Exynos 2100 ثماني النواة، و Qualcomm Snapdragon 888 ثماني النواة. يأتي الموبايل بنوعين من حيث حجم الذاكرة العشوائية، النوع الأول مساحته 12 جيجابايت، والثاني مساحته 16 جيجابايت. يأتي بثلاثة أنواع من حيث حجم الذاكرة الداخلية، النوع الأول مساحته 128 جيجابايت، والثاني مساحته 256 جيجابايت، والثالث مساحته 512 جيجابايت. الهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية. يحتوي على العديد من المستشعرات والتي منها مستشعر البصمة، والتسارع والتقارب، والبوصلة، والضغط الجوي، والدوران. نوع شاشة الجوال Dynamic AMOLED 2X، وتأتي بزجاج مضاد للخدوش. مساحة الشاشة 6.8 بوصة، ودقتها 1440*3200 بكسل، بكثافة بكسلات 516 بيكسل لكل بوصه. تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد 20:9. البطارية حجمها 5000 مللي أمبير.

مواصفات كاميرا Samsung Galaxy S21 ULTRA

يأتي موبايل جلاكسي اس 21 الترا بستة كاميرات أربعة كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى الأساسية 108 ميجا بكسل، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية دقتها 10 ميجا بكسل، وتدعم المثبت البصري OIS، والتقريب البصري حتى 10 أضعاف بدون بفقدان لجودة التصوير، والثالثة دقتها 10 ميجا بكسل، وتدعم المثبت البصري، والتقريب حتى 3 أضعاف دون فقدان لجودة التصوير، والرابعة دقتها 12 ميجا بكسل واسعة، وتدعم الـ Super Steady Video.

تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش من نوع LED.

تدعم التصوير بجودة الـ 4K.

تدعم التصوير بجودة الـ 8K.

تدعم خاصية Auto-HDR.

تدعم خاصية المثبت البصري OIS.

الكاميرا الأمامية دقتها 40 ميجا بيكسل.

سعر سامسونج جلاكسي اس 21 الترا فايف جي

سعر Samsung Galaxy S21 Ultra في جمهورية مصر العربية النسخة 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت 22699، مع هدية للحجز المسبق جراب سيليكون وقلم S-Pen، وسماعة Galaxy Buds Live.