نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Galaxy S21 في الأسواق منافس مذهل في سوق الهواف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Galaxy S21 ، أطلقت شركة سامسونج Samsung سلسة هواتف جديدة وهي Samsung Galaxy S21 و Samsung Galaxy S21 Plus وSamsung Galaxy S21 Ultra والهواتف تدعم شبكات الجيل الخامس الـ 5G وتعتبر من الهواتف ذات التطوير والترقية حيث ان شركة سامسونج أبدعت في خلق مواصفات رائعة في تلك الهواتف والتي سوف يتم مناقشتها في السطور التالية، هذه المقالة سوف تركز على هاتف Samsung Galaxy S21 من حيث السعر والمواصفات.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي إس21

يأتي الهاتف بحجم 171 جرام بينما تأتي أبعاد الهاتف 7×71.2×7.9 ملم. الهاتف يدعم الإتصال قريب المدى. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف شبكات الإتصال من الشبكة الثانية إلى الخامسة 5G. الهاتف مصنوع من البلاستيك وإطار من المعدن الألمونيوم. الهاتف يأتي بطبقات حماية لحمايته من الماء والغبار حتى متر ونصف المتر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. شاشة الهاتف تأتي بدقة 1080×2400 بكسل وحجم الشاشة 6.2 بوصة، أعلى الشاشة بها ثقب من المنتصف من نوع Dynamic AMOLED 2X، والشاشة بها طبقة حماية ضد الكسر والخدش من نوع Corning Gorilla Glass Victus. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بسعة 128 جيجا وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت مع العلم أنه لا يمكن تزويد المساحة التخزينية للهاتف. الكاميرا الخلفية للهاتف بارزة ثلاثية 64+12+12 ميجا بكسل وتعمل على الزووم الحقيقي ودعم المثبت البصري والتصوير الواسع. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل. الكاميرا تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K وتصوير الـ HD. معالج الهاتف يأتي من نوع Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانو من شبكات الجيل الخامس. يدعم الهاتف وسائل الأمن والحماية عن طريق بصمة الأصبع وخاصية الـ Face Unlock. يدعم الهاتف منفذ الـ USB من نوع Type C والـ OTG. نظام تشغيل الهاتف هو Android 11 وواجهة سامسونج One UI 3.1 الحديثة. بطارية الهاتف تاتي بسعة 4000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات واللاسلكي بقوة 15 وات واللاسلكي العكسي بقوة 5.4 وات. الهاتف متوفر في الأسواق بالألوان الأبيض والبينك والبنفسجي.

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سعر Galaxy S21 في السعودية والدول العربية