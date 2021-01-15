نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra الحديث ومميزاته وعيوبه وسعره في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra من الهواتف ذات المواصفات القوية التي جعلته يحتل مكانة عالية بين الهواتف الأخرى المنافسة له، وتعد شركة سامسونج الكورية صاحبة هذا الهاتف الحديث من أهم الشركات المختصة بصناعة وتطوير الإلكترونيات ولها فروع كثيرة في دول العالم المختلفة، لذلك هذا الهاتف يحتوي على مجموعة من المميزات الرهيبة ومنها يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار ويوجد به معالج قوي من نوع Exynos 990 مع دعم الشحن السريع واحتوائه على كاميرا خلفية رباعيه بكاميرا سيلفي، للتعرف على معلومات أكثر عنه يرجي متابعتنا الآن سوف نشرح مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra ومميزاته وعيوبه وسعره في بعض الدول.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra من الهواتف القوية التى تجذب الجميع لشرائها ومن هذه المواصفات هي:

يحتوي على منفذ الـ USB من نوع الـ Type C. يأتي الهاتف بأبعاد 166.9x76x8.8 ملم. من الألوان المتوفرة لهذا الهاتف اللون الأسود واللون الرمادي. يزن الهاتف 222 جرام . تأتي الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف رباعية بارزة عن الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 كما تدعم المثبت البصري الـ OIS، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.6 وهي تدعم الـ OIS أيضا، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 0.3 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد. يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج . تأتي السماعات الخارجية بصوت استيريو . الهاتف مصنوع من الزجاج من النوع الـ Gorilla Glass مع وجود إطار من المعدن. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي تدعم التصوير بدقة 2160 بكسل. يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يدعم معالج قوي من نوع الـ Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع وجود معالج رسومي أيضاً من نوع Mali-G77 MP11 يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويتميز بدعمه الشحن السريع بقوة 45 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G. يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 لمسافة متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة. يحتوي الهاتف على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 9 بوصة بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×3200 بكسل بمعدل وتأتي أبعاد العرض بنسبة 20:9. يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS وأنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO. يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية مثل الكارت الميموري لزيادة المساحة. يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت. يدعم الهاتف خاصية Face Unlock كما يدعم مستشعر البصمة حيث يأتي المستشعر بالموجات فوق الصوتية الـ Ultrasonic. كما يدعم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي . البلوتوث يأتي بالإصدار الأحدث الـ 5.0.

مميزاته

الهاتف من النوع الحديث لذلك لديه مميزات جميلة مختلفة عن الهواتف الأخرى وهي كالتالي:

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G. يحتوي على ذاكرة عشوائية كبيرة جداً. شاشة كبيرة و بدقة عالية. يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 لمسافة متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة. يتميز بوجود بطارية كبيرة تظل لمدة طويلة. يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط حيث ستتمكن من شحن هاتفك خلال ساعة و15 دقيقة بالكامل.

عيوب الهاتف

يحتوي هذا الهاتف على بعض العيوب الطفيفة ومنها:

شكل الكاميرات الخلفية كبير جداً لأنها بارزة في ظهر الهاتف. وزن الهاتف ثقيل. لا يدعم لمبة الاشعارات. لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن المعتادة . الشاشة كبيرة جداً.

سعر الهاتف في بعض الدول العربية

لكل دولة سعرها الخاص لأي هاتف وهنا نتعرف على سعر هذا الهاتف الممتاز وهو: