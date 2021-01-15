نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Samsung Galaxy S21 Ultra 5G مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة سامسونج العالمية عن هاتفها Samsung Galaxy S21 Ultra الجديد وتأتي نسخة الترا بإمكانيات مميزة للغاية وتعد هذه النسخة هي الأفضل والأقوى في الإمكانيات وهذا الهاتف ضمن عائلة ال S المميزة التي تطلقها شركة سامسونج هذه الفترة وينتظر الآلاف من محبي هواتف سامسونج مراجعة كاملة عن هذا الهاتف لمعرفة جميع مميزات وعيوب Samsung Galaxy S21 Ultra وأيضا سوف نوفر لكم في هذا الموضوع سعر الهاتف الرسمي الذي لطلقته الشركة في مصر وجميع الدول العربية.

مواصفات Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

يأتي هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra بتصميم رائع للغاية ومختلف بشكل كبير عن الإصدارات السابقة من هواتف سامسونج، وفي الخطوات الآتية نعرض لكم أهم مميزات وعيوب الهاتف وهل يستحق الهاتف السعر الرسمي الذي اعلنتة الشركة أم أن هواتف أخرى تمتلك نفس الإمكانيات وبأسعار قريبة من هذا الهاتف دعونا نتعرف على كل هذه الأمور في السطور الآتية:

يمكنك استخدام شريحتين على الهاتف من النوع Nano Sim.

يتوفر الهاتف بقلم ال S Pen الذي يأتي مع هواتف سامسونج.

يتوفر الهاتف بشبكات الجيل الحديثة وهي الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس 5G.

من مميزات الهاتف الرائعة انه يأتي مقاوم للغبار والماء بشهادة IP68 ويمكنه أن يظل تحت الماء لمدة نصف ساعة.

يأتي الهاتف بتصميم مميز للغاية من الزجاج ومحمي بطبقة بجوريل فيكتس ويأتي بإطار من معدن الألمونيوم.

انحناء الشاشة مميز للغاية وبسيط جداً وتأتي شاشة الهاتف بجودة رائعة 1440×3200 بكسل.

من أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra انه يأتي بمعدل تردد يعد هو الأقوى فهو يأتي بمعدل 120Hz مما يعطي الهاتف أداء رائع في الألعاب والفيديوهات وكل شيء.

ذاكرة التخزين الخاصة بالهاتف تأتي بسعة 256 جيجا بايت مع رامات 12 جيجا بايت رام.

لا يمكنك استخدام كارت ميموري داخل Samsung Galaxy S21 Ultra فهو يمتلك مساحة صلبة كبيرة للغاية.

يمتلك الهاتف معالج إكسنوس وهو معالج خاص بشركة سامسونج وهو يعادل معالج Snapdragon 888 وبالتالي فان اداء المعالج سيكون خرافي وعالي جداً بكل تاكيد.

تأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة عالية جداً وهي 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2. 2.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي خرافية بالفعل هي تاتي بدقة 108 ميجا بكسل وكاميرا ثانية بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا ثالثة خاصة بالزوم بدقة 10 ميجا بكسل وكاميرا اخيرة بدقة 10 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف 3 ميكروفونات خاصة بعزل الضوضاء مما يساعدك في تصوير فيديوهات مميزة من خلال الهاتف.

يمكنك تصوير الفيديوهات من خلال Samsung Galaxy S21 Ultra بجودة تصل حتى 8K.

ياتي مستشعر البصمة في الهاتف مدمج بالشاشة الخاصة بالهاتف ويمكنك استخدام خاصية Face Unlock.

مميزات Samsung Galaxy S21 Ultra

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف في تصوير فيديوهات بجودة عالية تصل حتى 8K.

يمتلك الهاتف معالج قوي للغاية يساعدك على تشغيل جميع الألعاب ذات الإمكانيات العالية.

سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير وهي بسعة كبيرة تكفي لمدة يوم كامل ويأتي الشاحن بقوة 25 واط.

يدعم الهاتف إمكانية الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

يأتي هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra بشاشة من النوع اموليد وهي من أقوى وأفضل شاشات الهواتف من حيث الوضوح والدقة.

يأتي الهاتف برامات 12 جيجا بايت رام وهو الهاتف الوحيد في هذه السلسلة التي يأتي بهذه الإمكانيات.

عيوب Samsung Galaxy S21 Ultra

لا يدعم الهاتف منفذ ال 3. 5 ملم وهو المنفذ الخاص بسماعات الأذن.

قد يكون وزن الهاتف ثقيل بالنسبة للبعض وبالتالي سوف تحتاج إلى وقت للاعتياد عليه.

لا يمكنك استخدام كارت مأموري على هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra.

كاميرات الكاميرا الخلفية بارزة كالعادة فقد تكون مزعجة لدي البعض.

سعر الهاتف في مصر النسخة 256 جيجا بايت مع رامات 12 جيجا بايت رام بسعر 22699 جنيه مصري مع هدية سماعة جالكسي وجراب سيلكون وقلم خاص بالهاتف.