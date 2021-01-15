نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربح عبر الإنترنت 50 دولار يومياُ إستراتيجية جديدة وفريدة من 4 خطوات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الربح عبر الإنترنت 50 دولار يومياُ إستراتيجية جديدة وفريدة من 4 خطوات فقط، ستجد في هذه المقالة ما هو مطلوب لبناء عمل تجاري مستمر يحقق لك دخل شهري من العمل عبر الإنترنت، حيث أن أفضل شيء تعلمته على مر السنين في مجال الربح من النت هو التركيز على طريقة واحدة ، نعم طريقة واستراتيجية واحدة ولا تتوقف حتى تتقن ذلك، فإذا واصلت التنقل من ecom، إلى Twitter، والمنتجات المادية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتسويق قنوات الفيديو وما إلى ذلك فستجد أنك في غضون عام شوف تعود إلى المربع الأول، ومع ذلك ولنفترض أنك اخترت التسويق عبر البريد الإلكتروني فقط قم ببعض الخطوات واتباع الاستراتيجية التي سوف نقدمها لك اليوم على طبق من ذهب، وبعد عام واحد يمكن أن يكون لديك نشاط تجاري عبر الإنترنت يجلب لك 50 دولارًا في اليوم.

استراتيجية الربح عبر الإنترنت 50 دولار يومياُ

في الشهر الأول سوف تقوم بإعداد صفحتك المقصودة والقائمة وتسلسل البريد الإلكتروني والبدء في التسويق، كل يوم تدفع 50 زائرًا إلى صفحتك المقصودة سواء من خلال زيارات مجانية عن طريق التدوين، منشورات Facebook، منشورات Twitter، مقاطع فيديو يوتيوب، أو من خلال زيارات مدفوعة، وإذا تم التفاعل من قبل الزائرين مع صفحة الاشتراك الخاصة بك بنسبة 35٪ وهي نسبة متوسطة، فستحصل على تقريبًا 17 مشتركًا جديدًا بشكل يومي أي 510 مشترك في الشهر، وبعد عام واحد من القيام بنفس العمل بحيث يأتيك كل يوم 50 زيارة بمعدل 17 مشتركًا، فسيكون لديك 6120 مشتركًا في قائمة بريدك الإلكتروني التي سوف تستخدمها في التسويق.

في هذا الوقت من بناء قائمتك البريدية للربح من الإنترنت وأثناء قيامك بعملك اليومي وهو إرسال 50 زيارة إلى صفحتك المقصودة، يمكنك تزويد الزائرين بقيمة وتوجيههم إلى عرض أنت تابع له وستكسب المال إذا قاموا بشرائه، ولكن لا تقوم في تلك الفترة ببيع المنتجات لهم بل انصحهم فقط بالشراء من خلال تقديم مراجعات لتلك المنتجات، يمكنك الحصول على زيارات يومية تفوق هذا العدد من خلال مضاعفة عملك اليومي واستخدام منصات تواصل متنوعة، يمكنك انشاء صفحة على فيسبوك وتويتر ثم التوجه لمواقع بينترست وريديت ولينكد إن، ولكن عليك بالاستمرار في العمل يوميا في المنصة إذا قمت بإنشاء الصفحة حتى تكسب ثقة المشتركين وبالتالي المزيد من المتابعين، كما أن انشاء اعلان ممول على أحد تلك المنصات مع استهداف الفئات المهتمة بالقيمة التي تقدمها هو أمر مفيد للغاية في زيادة المشتركين بشكل سريع.

أرباح التسويق عبر البريد الإلكتروني

أعتقد أنك فهمت الفكرة الآن عليك فقط التركيز يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر، وإذا كنت تأخذ هذا الأمر على محمل الجد فيمكنك الحصول على قائمة بريد إلكتروني جيدة الحجم في عام واحد فقط، فكر فقط إذا ضاعفت جهودك بحيث تحصل على 100 زيارة في اليوم فسوف يصل العدد إلى 12240 مشتركًا بعد عام واحد، لماذا تعتقد أن الأسماء الكبيرة في مجال الربح من الإنترنت تظهر دائمًا كيف يجنون 1000 دولار لكل يوم عبر الإنترنت؟

لقد بدأوا منذ 10 سنوات بدأوا عملهم بقوة وحصلوا على أكثر من 100 زيارة لصفحاتهم المقصودة يوميًا، وقاموا بإنشاء قوائم بريد إلكتروني لمئات الآلاف من الأشخاص في قائمتهم ،وهم لا يهتمون كثيرا بالأشخاص الذين يقومون بإلغاء الاشتراك حيث يواصلون إضافة المزيد والمزيد من المشتركين بشكل يومي، عندما يرسلون قائمتهم التي تضم على الأقل نصف مليون مشترك بالبريد الإلكتروني، فمن المحتمل أن يحصلوا على عشرة آلاف زيارة على الأقل شخص لفتحه، ومن المحتمل أيضا أن يقوم 100 شخص وهي نسبة 1% فقط بالشراء من خلالك، إذن يمكنك الحصول على عمولة يومية تتجاوز 100 دولار فقط يلزمك العمل اليومي والتحلي بالصبر وسوف تجني أرباحك بعد عام واحد.