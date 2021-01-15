نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi شاومي وكوماك ضمن قائمة الحظر كآخر قرار تأخذه إدارة ترامب قبل العزل النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الحكومة الأمريكية اليوم بحظر شركة شاومي Xiaomi و كوماك comac ومجموعة من الشركات الصينية الأخرى من التعامل مع الشركات الأمريكية التقنية والتعاون معها وكان هذا القرار آخر قرار تأخذه حكومة ترامب قبل العزل النهائي وهذا وفقا لما نقلته رويترز اليوم الخميس بناءا عن وا، وهذا يعني أن شركة شاومي قد تعاني من نفس مصير شركة هواوي والأزمة التي واجهتها مع الولايات المتحدة سابقاً في 2019 حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب قرار رئاسي بضم شركة هواوي وبعض الشركات الصينية إلى القائمة السوداء تحت عنوان “حماية المعلومات وتقنية الاتصالات وسلاسل تزويد الخدمات”، وجاء هذا الحظر بعد تقارير متعددة أثبتت وجود العديد من الثغرات والبوابات الخلفية في بعض تجهيزات هواوي الأمر الذي جعل الحكومة الأمريكية تخشى من استخدام هذه الثغرات في أغراض تجسسية وهذا لم يثبت بعد، كما أن الشركة نفت هذه الادعاءات بشكل متكرر، ويبدو هنا أن شاومي وكوماك وغيرهما قد تم وضعهما تحت نفس طاولة الشركات التي يمثل التعامل معها “خطراً أمنياً” لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

هل كانت تتوقع شامي xiaomi هذا الحظر وما خطواتها المستقبلية:

يبدو أن شركة شاومي كانت متوقعة حدوث ذلك منذ بداية العام الماضي حيث صرح مدير المنتجات بالشركة في إحدى المقابلات له في بدايات العام المنصرم ردا على أزمة هواوي مع الولايات المتحدة، أن الشركة على استعداد تام للتعامل مع أي ظروف مشابهة في حالة تم تعرضها للحظر، كما أكد على أن الشركة تعمل على توسعة أعمالها الاستثمارية من أجل إدارة الإنتاج لنفسها في حالة خسرت التعاون مع الولايات المتحدة، وهذا ما حدث اليوم بالفعل وقد تم وضع شركة شاومي في القائمة السوداء.

والجدير بالذكر هنا أن هذا الحظر الاستثماري الذي تعرضت له التسع شركات الصينية اليوم وضمهم إلى القائمة السوداء تحت الحظر الاستثماري سوف يجبر المستثمرين الأمريكيين على تصفية حيازاتهم من هذه الشركات بحلول 11 نوفمبر 2021.