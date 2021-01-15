نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن جواهر فري فاير مجانا بالخطوات في ثواني احصل علي ملايين الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن جواهر فري فاير مجانا بالخطوات free fire نتعرف في هذا المقال على كيفية شحن جواهر فري فاير اللعبة الرائدة والمميزة فرى فاير free fire وتعتبر هذه اللعبة من أمتع وأشهر الألعاب على متجر بلاي وأشتهرت سريعاً بين الأطفال والشباب وزاد البحث عنها وعن كيفية تحميل فري فاير ولذلك يقوم العديد منهم بشراء الجواهر لاستكمال اللعب والوصول لمراحل متقدمة بها ويوجد عدة طرق للحصول على جواهر فري فاير وقبل ذكرها سوف نذكر نبذه عن اللعبة الممتعة.

طرق شحن جواهر فري فاير مجانا بالخطوات free fire

لعبة فري فاير هذه اللعبة تأخذ اللاعب في حالة من المغامرة الواقعية المميزة لأنها تحتوى مناظر واقعية مثل جزيرة صغيرة بها منازل كثيرة و ينتقل اللاعب إلى جزيرة نائية أخرى في خلال ١٠دقائق وهى مدة المرحلة الواحدة وخلال هذه المرحلة يحتاج اللاعب لشراء الجواهر اللازمة لشراء الملابس وأشياء أخرى مناسبة لهذه المرحلة من اللعبة فسوف نسرد الآن طريقة شراء الجواهر فري فاير.

أفضل الطرق لشحن جواهر فري فاير مجاناً

تعد هذه الطريقة من أسهل طرق شحن جواهر فرى فاير free fire وذلك عن طريق ID و يتم ذلك من خلال غارينا فري فاير باتباع الخطوات التالية:

التواصل مع موقع Garena.

نحدد خانه register a new a counter و نستمر في الخطوات.

يتم تسجيل بياناتك في الخانات الفارغة .

نحدد خانه register now ونستكمل باقي الخطوات .

الآن قد تم تفعيل الحساب على الموقع .

اضغط الآن على Login now .

تستطيع الآن الحصول على الجواهر المطلوبة و إرسالها إلى أي صديق داخل اللعبة .

طريقة ثانية لشحن جواهر فري فاير من خلال شركة أورنج *9



الطريقة الثانية هي طريقة أفضل وأسرع طريقة للشحن من خلال شركة أورانج *9 اتبع الخطوات التالية :

لابد من وجود أكثر من خمسة عشر درهم في بطاقة التعبئة .

ويكون ذلك من خلال الاتصال على رقم ٥٥٥ ( طريقه الروشارج) ومتابعة التواصل مع الكمبيوتر .

يجب تفعيل العرض من خلال جوجل بلاى.

ويمكن أيضا تفعيل العرض من خلال رسالة نصية بها كود التعبئة على رقم ٥٥٥.

الآن ادخل كود الروشارج وتواصل مع لعبة فرى فاير free fire وادخل عدد المجوهرات المراد الحصول عليها

طريقة ثالثة لشحن جواهر فري فاير مجاناً