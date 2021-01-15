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عمر شويل - جدة 10 حيل مذهلة لا تعرفها ستغير طريقة بحثك على متصفح جوجل للأفضل، جوجل هو محرك البحث الأكثر شعبية في العالم ولكن هل تعلم عزيزي القارئ أن هناك أحرفًا وكلمات خاصة يمكنك تضمينها في بحثك للحصول على نتائج أفضل؟، حيث أن إضافة تلك الحروف أو العلامات إلى جملة البحث الخاصة بك بطريقة معينة، تمكنك من الحصول على إجابات ومعلومات أكثر دقة لتساؤلاتك، قم بقراءة هذه المقالة بدقة وحاول أن تجرب اتباع تلك الحيل أثناء قيامك بعمليات البحث في Google، وسوف تحصل على إجابات مقنعة وأكثر تفصيلاً عن الموضوع الذي تبحث عنه.

10 حيل مذهلة ستغير طريقة بحثك على جوجل

الحيلة الأولى التي يجب أن تستخدمها أثناء بحثك على متصفح جوجل هي إضافة علامات الاقتباس (“”)، وذلك إذا رغبت في البحث عن كلمة أو عبارة محددة، فإذا وضعت مصطلحات البحث داخل علامات الاقتباس المزدوجة ، فإن بحث Google يعرض فقط الصفحات التي تحتوي على تلك العبارة بالضبط التي تضعها داخل علامات الاقتباس. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن “مدينة الرياض في السعودية” ، فإن نتائج بحث جوجل تتضمن فقط الصفحات التي تحتوي على عبارة مدينة الرياض في السعودية، أيضا يمكنك استخدام هذه الطريقة للتحقق من وجود عبارة تشبه عبارة البحث خاصتك تماما، مثلا إذا كان لديك جملة من كتاب لا تذكر اسمه وهذا الكتاب موجود على شبكة الإنترنت، يمكنك من خلال البحث بهذه الجملة الحصول على اسم الكتاب.

تستطيع أيضا البحث عن أحرف البدل أو الكلمات غير المعروفة من خلال استخدام * داخل علامتي الاقتباس، حيث يمكنك استخدام العلامات النجمية (*) داخل علامات الاقتباس لتحديد المتغيرات أو الكلمات غير المعروفة، وسيجد محرك بحث Google الصفحات التي تحتوي على نتائج تحتوي على بعض الكلمات في وتيرة العلامات النجمية، وهذا مفيد لك إذا كنت تحاول العثور على عبارات محددة ولكن لا تتذكر كلمات معينة فيها، يمكنك استبدال الكلمات التي لا تتذكرها بعلامات نجمية وسيجد بحث جوجل الكلمات المفقودة.

يمكنك كذلك استخدام علامة الطرح (-) أثناء بحثك على جوجل وهي الحيلة الثالثة في موضوعنا الليلة، وذلك لاستبعاد النتائج التي تحتوي على كلمة رئيسية معينة، فإذا كنت ترغب في استبعاد النتائج التي تحتوي على كلمات رئيسية محددة ، يمكنك إضافة علامة الطرح (-) أمام الكلمات الرئيسية. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد البحث عن “ما هو الإنترنت” ولا تريد نتائج باستخدام “ويكيبيديا”، فيمكنك البحث بالشكل التالي “ما هو الإنترنت – ويكيبيديا”.

يمكنك أيضا كمستخدم لمتصفح جوجل البحث داخل موقع محدد أو خلال فترة زمنية معينة، فإذا كنت تريد البحث عن شيء ما على موقع معين فضع “site:” أمام الموقع أو المجال، على سبيل المثال يمكنك البحث بالشكل التالي موقع ” مدينة الرياض”: website name.com، كما يمكنك تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لنتائج البحث الخاصة بك بعد إجراء البحث ، وذلك من خلال الضغط على “أدوات” (أسفل شريط البحث) وستظهر قائمة جديدة أدناه. حدد / حدد الفترة الزمنية المناسبة من القائمة المنسدلة “أي وقت”.

البحث عن أنواع الملفات والمواقع ذات الصلة

إذا كنت تريد البحث في Google عن نوع ملف معين ، قم بإضافته إلى نهاية البحث باستخدام الأمر “filetype:”. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد البحث عن “Excel للمبتدئين” وتريد الحصول على نتائج باستخدام PDF ؛ فيمكنك البحث بالشكل التالي نوع ملف “إكسل للمبتدئين”: PDF، كما يمكنك البحث عن مواقع مشابهة للمواقع بوضع “ذات الصلة:” أمام النطاق الذي تعرفه بالفعل. فمثلا؛ يمكنك البحث عن مواقع مشابهة لـ “thaqfny.com” بالشكل التالي ذات صلة: thaqfny.com.

تستطيع أيضا ترجمة الكلمات والعبارات إلى لغات مختلفة باستخدام بحث Google، على سبيل المثال يمكنك ترجمة كلمة “environment” إلى العربية من خلال البحث على النحو التالي ترجمة environment إلى العربية، وأخيرا يمكنك استخدام بحث جوجل للوحدات وتحويلات العملات، فمثلا عبارة البحث “15 دولارًا أمريكيًا إلى روبية سريلانكية (LKR)” سيحول 15 دولارًا أمريكيًا إلى روبية سريلانكية. أما إذا رغبت مثلا في تحويل 15 قدمًا إلى أمتار فيمكنك استخدام عبارة البحث 15 قدمًا إلى متر.

يمكنك أيضا استخدام إعدادات البحث المتقدم أو advanced search أثناء عمليات البحث في جوجل، حيث تستطيع تحديد المنطقة والتوقيت واللغة ونوع الملف والموقع الإلكتروني للحصول على نتائج معينة أو أكثر دقة، كما تستطيع تصفية النتائح من المحتوى الغير مناسب من خلال تفعيل خيار البحث الآمن في Google، وكذلك يمكنك الحصول على المحتوى الذي يمكنك استخدامه ومشاركته بشكل مجاني من خلال تعديل خيار حقوق الاستخدام.