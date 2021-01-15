نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Samsung galaxy s21 plus 5G ومواصفات ومميزات وعيوب الهاتف الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Samsung galaxy s21 plus 5G، التي أعلنت عنه شركة سامسونج والذي يحتوي على العديد من المواصفات المتميزة التي تخدم كافة احتياجات المستخدمين، يأتي هاتف سامسونج الجديد مذود ببطارية كبيرة وأحدث أنظمة الأندرويد وشاشة كبيرة وذاكرة تخزين جيدة بالإضافة إلي المعالج القوي والكاميرات ذات الجودة المختلفة، لذا نقدم إليكم عبر الفقرات التالية تفاصيل مواصفات Samsung galaxy s21 plus 5G بالإضافة إلي سعر الهاتف في معظم الدول العربية، وذلك عبر موقعكم ثقفني.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s21 plus 5G

نظام التشغيل اندرويد 11 الشاشة 6.7 بوصة مع جودة hd البطارية 4800 مللي أمبيرF’HVDM المساحة الداخلية 256 جيجا بايت الكاميرات الأساسية 64 ميجا بكسل

الثانوية 12 ميجا بكسل

الثانوية 12 ميجا بيكسل

مراجعة موبايل سامسونج جلاكسي s21 plus 5G

يدعم شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني (5G, 4G, 3G, 2G) مقاومة الهاتف للماء والماء عالية جدا حيث يمكن أن يسقط الهاتف في الماء لمدة نصف ساعة دون تأثر. يدعم شريحتين اتصال من نوعية NANO SIM. حجم الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت مع عدم إمكانية أضافه ذاكرة خارجية. يحتوي الهاتف علي ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء. يوجد بالهاتف منفذ USB من نوعية TYPE C. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولي تأتي بدقة 64 ميجا بكسل والثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، والثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل. يتوافر من الهاتف نسختين النسخة الأولي الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت والنسخة الثانية 256 جيجا بايت.

مميزات هاتف Samsung galaxy s21 plus

تتمتع معظم هواتف سامسونج الإصدارات الأخيرة بحب الكثيرون فنجد أن اهم مميزات الهاتف الجديد كالاتي:

بطارية حجمها كبير يمكنك من العمل بالهاتف لفترات طويلة.

دعم الهاتف للفيديوهات بجودة 8K.

دعم الهاتف إلى الشحن اللاسلكي.

سماعات الهاتف الخارجية تعمل بصوت ستيريو.

معالج الهاتف قوي يدعم الألعاب الثقيلة.

احدث أنظمة الاندرويد.

عيوب هاتف سامسوج جلاكسي s21 plus



لا يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعة الأذن.

الشاشة تعمل بدقة FHD وليست QHD.

زمن شحن البطارية ليس سريع جدا.

الهاتف لا يدعم كارت الذاكرة الخارجية.

سعر هاتف سامسوج جلاكسي s21 plus

يتوافر شركة سامسونج الهاتف بثلاث ألوان (اسود، فضي، بنفسجي) حيث يتوفر سعر الهاتف في مصر 18500 جنية مصري أما عن سعر هاتف في بعض الدول العربية كالاتي:

سعر الهاتف في السعودية النسخة 128 جيجا: 4 الأف ريال سعودي

النسخة 256 جيجا: 4200 ريال سعودي. سعر الهاتف في الكويت النسخة 128 جيجا: 319 دينار كويتي.

النسخة 256 جيجا: 339 دينار كويت. سعر الهاتف في البحرين النسخة 128 جيجا: 409 دينار بحريني.

النسخة 256 جيجا: 429 دينار بحريني. سعر الهاتف في قطر النسخة 128 جيجا: 3849 ريال قطري

النسخة 256 جيجا: 4099 ريال قطري. سعر الهاتف في سلطنة عمان النسخة 128 جيجا: 399 ريال عماني

النسخة 256 جيجا: 419 ريال عماني.

كما يتوفر الهاتف في أروبا بسعر 1049 يورو للنسخة 128 أما عن سعر Samsung galaxy s21 plus النسخة 256 جيجا فتقدر بسعر 1100 يورو.

قبل الختام إذا كانت مواصفات وسعر هاتف Samsung galaxy s21 plus متناسب اكتبه في التعليقات.