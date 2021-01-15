نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً 2021.. وأحصل على آلاف الجواهر بلا حدود في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن مجوهرات فري فاير Free Fire مجاناً يبحث عنها الملايين من مُحبي ولاعبي لعبة فري فاير 2021، فهي واحدة من ألعاب البقاء التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، وتشبه كلا من لعبة ببجي موبايل ولعبة فورت نايت التي لها جمهور كبير فى كافة أنحاء العالم، فيمكن تنزيل اللعبة من خلال بعض الأجهزة الذكية مثل الأيفون وهواتف الأندرويد، وبعض أجهزة الكمبيوتر الحديثة، من خلال لعبة فري فاير يمكنك اللعب مع الأصدقاء والأهل فهي لعبة جماعية مثيرة ومشوقة للغاية، ومن أكثر الأشياء التي يحتاجها اللاعبون هي جواهر فري فاير المستخدمة فى شراء الأشياء الضرورية، لذا من خلال هذا المقال إليكم طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطرق شرعية 100%.
شحن جواهر فري فاير مجاناً 2021
ويمكن لجميع اللاعبين الآن الحصول على مجوهرات فري فاير بعدد كبير لإكمال اللعبة والوصول إلى أعلى المستويات، وغيرها من شراء ملابس ومعدات القتال، وشراء سكنات متنوعة، وأيضا شراء كافة الأدوات اللازمة لتكبير اللعبة، وذلك بشكل مجاني وبطرق شرعية من خلال الخطوات التالية:
كيف تشحن جواهر فري فاير
- أولا يتم الدخول إلى متجر جوجل بلاي، ثم الدخول على إعدادات التطبيق.
- ثم بتغيير الدولة ليكون لديك المتجر الأمريكي.
- ثم قم بالدخول إلى المتجر وقم بتنزيل التطبيقات والألعاب التي يرجحها المتجر إليك من أجل الحصول على النقاط، أو قم بدعوة الأصدقاء والأهل وشارك معهم التطبيقات للحصول على نقاط أكثر.
- بعد ذلك يتم تحويل النقاط إلى جواهر فري فاير مجاناً وبعدد كبير يتخطى ألاف الجواهر.
موقع شحن جواهر فري فاير
كما يمكنك شحن جواهر فري فاير عن طريق ال id ومن خلال موقع غارينا فري فاير، ويكون بالخطوات التالية:
- أولا عليك تسجيل الدخول إلى موقع Garena.
- بعد ذلك قم باختيار خانة register a new a counter، ونتابع لمعرفة طريقة شحن جواهر فري فاير.
- سوف يظهر أمام صفحة يتطلب منك تسجيل كافة البيانات فى الخانات الفارغة.
- ثم اختيار خانة register now، ومن ثم استكمال باقي الخطوات، وهكذا يتم تفعيل الحساب بشكل صحيح على الموقع.
- بعد ذلك قم باختيار Login now، وبعدها يمكنك الحصول على مجوهرات فري فاير بأي عدد تُريد، أو مشاركتها مع أحد أصدقائك بداخل اللعبة.
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