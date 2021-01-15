نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة لتطبيق واتساب وهي قراءة الرسائل لاحقًا والفرق بينها وبين أرشفة الرسائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزة واتساب الجديدة عن قراءة الرسائل لاحقًا، تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة حول العالم، حيث يتميز التطبيقات بالعديد من المميزات الخاصة به والتي تجعله كثير الاستخدام والتحميل بين المستخدمين، وقد قام Whatsapp بتطوير ميزة جديدة به وهي عن قراءة الرسائل المرسلة لاحقًا Read later وهي ما تسهل على البعض من مستخدمي تطبيق واتساب بدلًا من أرشفة رسائل الواتساب، والجدير بالذكر أن تلك الميزة الجديدة تم رصدها من إصدار 2.2.21.2 من تطبيق واتساب، وذلك وفقًا لما أوضحه موقع Wabetainfo وهو موقع خاص بتتبع جميع التحديثات الجديدة على تطبيق واتساب.

الفرق بين ميزة قراءة الرسائل لاحقًا وأرشفة الرسائل

أوضح موقع Wabetainfo أن هناك فرق كبير بين ميزة أرشفة رسائل الواتساب وقراءة رسائل الواتساب لاحقًا وهي:

قراءة الرسائل لاحقًا يقصد بها تحسين أو استبدال الدردشات المؤرشفة، لأنه بمجرد وضع محادثة ما في الأرشيف لا تصل الرسائل منها لأنها توضع في وضع الصامت بشكل تلقائي، ولكن ميزة قراءة الرسائل لاحقًا تسمح بظهور رسائل الدردشة في الإشعار عند تلقي رسالة ما، ورغم ذلك لا يظهر للطرف المرسل بأنك قمت بقراءة الرسالة.

كما ويمكن استخدام خاصية قراءة الرسائل لاحقًا على الواتساب بشكل مؤقت أو دائم، ويمكن التبديل بينها وبين أرشفة الرسائل.

مميزات تطبيق واتساب

كما اعتدنا من تطبيق Whatsapp بتقديم الجديد من المميزات والخصائص لمستخدمي التطبيق، مما يلاقى استحسانًا كبيرًا بين المستخدمين، حيث يعتبر من أكثر التطبيقات تحميلًا واستخدامًا من تطبيق المراسلة الفورية المجانية الأخرى، وذلك على الرغم من التحديث الجديد الخاص بسياسات الخصوصية على واتساب.