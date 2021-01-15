نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بابجي موبايل السيزون 17 آخر إصدار 1.2 لشهر يناير PUBG Mobile لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة بابجي موبايل واحدة من الألعاب العالمية في مجال الألعاب القتالية وقد أعلن بريندان جرين عن تحديث لعبة بابجي بإصدار جديد منذ بداية شهر يناير الجاري وهذا التحديث لا يسمح بقطع السيستم للعبة في حالة عدم القدرة على تنزيل التحديث الجديد مثل التحديثات القديمة التي كانت تلزم بقطع سيستم اللعبة ولا يستطيع إستكمال اللعبة ولكن يحتاج التحديث إلي مساحة كافية في الموبايل بحيث يكون متوفر 615 ميجابايت فارغة لأجهزة الأندرويد، أما بالنسبة لأنظمة التشغيل الأخرى مثل iOS يجب أن يكون متوفر من المساحات الفارغة 1.5 ميجابايت حتى تستطيع التحديث مع العلم بأنه إن لم تستطيع تنزيل تحديث بابجي الجديد إصدار 1.2 لا يمكنك اللعب مع الأصدقاء الذين استطاعوا تحديث اللعبة وأنت مازلت في الإصدار القديم.

تحديث بابجي موبايل الجديد آخر إصدار 1.2 لشهر يناير pub mobile لعام 2021

كما أعلنت بابجي موبايل عن موعد الإصدار القادم في الشهر القادم الموافق 5 فبراير ووعدت اللاعبين عن مفاجأة وهي وضع درع الحماية والقوة ليكون موضعه في خريطة لي فيك ويتم تحضيره من خلال تجميع كريستال النانو وقاعدة ماتريكس وسيتم إضافة واحدة من أهم الإصدارات في تاريخ بابجي موبايل وهي إمكانية أحد فرصة لأخذ قسط من الراحة أثناء اللعب لتحفيز نفسك مرة أخري وفحص معداتك ومعرفة ما سوف تحتاجه أثناء اللعب.

مميزات الإصدار الجديد السيزون 17 بابجي