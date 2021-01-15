نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بابجي موبايل السيزون 17 آخر إصدار 1.2 لشهر يناير PUBG Mobile لعام 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر لعبة بابجي موبايل واحدة من الألعاب العالمية في مجال الألعاب القتالية وقد أعلن بريندان جرين عن تحديث لعبة بابجي بإصدار جديد منذ بداية شهر يناير الجاري وهذا التحديث لا يسمح بقطع السيستم للعبة في حالة عدم القدرة على تنزيل التحديث الجديد مثل التحديثات القديمة التي كانت تلزم بقطع سيستم اللعبة ولا يستطيع إستكمال اللعبة ولكن يحتاج التحديث إلي مساحة كافية في الموبايل بحيث يكون متوفر 615 ميجابايت فارغة لأجهزة الأندرويد، أما بالنسبة لأنظمة التشغيل الأخرى مثل iOS يجب أن يكون متوفر من المساحات الفارغة 1.5 ميجابايت حتى تستطيع التحديث مع العلم بأنه إن لم تستطيع تنزيل تحديث بابجي الجديد إصدار 1.2 لا يمكنك اللعب مع الأصدقاء الذين استطاعوا تحديث اللعبة وأنت مازلت في الإصدار القديم.
تحديث بابجي موبايل الجديد آخر إصدار 1.2 لشهر يناير pub mobile لعام 2021
كما أعلنت بابجي موبايل عن موعد الإصدار القادم في الشهر القادم الموافق 5 فبراير ووعدت اللاعبين عن مفاجأة وهي وضع درع الحماية والقوة ليكون موضعه في خريطة لي فيك ويتم تحضيره من خلال تجميع كريستال النانو وقاعدة ماتريكس وسيتم إضافة واحدة من أهم الإصدارات في تاريخ بابجي موبايل وهي إمكانية أحد فرصة لأخذ قسط من الراحة أثناء اللعب لتحفيز نفسك مرة أخري وفحص معداتك ومعرفة ما سوف تحتاجه أثناء اللعب.
مميزات الإصدار الجديد السيزون 17 بابجي
- يتيح التحديث الجديد للإصدار 1.2 في لعبة بابجي على العديد من المميزات التي تجعل اللعب أكثر متعة ويساعدك على إمتلاك عدد أكبر من المعدات وتوسيع الرقعة الخاصة بك أثناء اللعب.
- حصول اللاعب على العديد من المميزات التي يسعى إليها أثناء اللعب بإستمرار مثل pb2888 و Ag 100 ويعتبر الحصول على تلك الأشياء في العادي لا يعتبر سهلاً.
- الحصول على هدية لمدة ثلاث أيام فقط عبارة عن حقيبة ظهر ثلاثية الأبعاد من نوعية أوكلت اوف لتساعدك على إكتشاف وفتح ثغرات التحديث الجديد.
- الحصول على ازياء بتصميم جديد وجذاب وتضم نوعاً جديداً من الأنواع الكلاسيكية.
- إمكانية الحصول على شخصيات جديدة بشكل مجاني.
- يستطيع اللاعب أن يحصل على الهدايا أثناء المعركة عبر القوة الرونية في اللعب.
- تحديث خريطة ليفيك Famas لتصبح مجهزة بأسلحة جديدة.
- قامت بإضافة التحديثات للعديد من الخرائط مثل خريطة إنغل مثل تحديثات القوة الروحية ومعرفة عدد اللاعبين وتحديثها بعد خروج أو دخول لاعب آخر على جانب هامشي وذكر أسم اللاعب الذي قام بإدخال لاعب آخر.
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