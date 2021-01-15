نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج S21 Plus 5G العملاق من Samsung مواصفاته الحديثة كليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج ، أزاحت الستار في مؤتمرها الصحفي الأخير عن أحدث سلسلة جوالات من نوع Samsung Galaxy S21 و Samsung Galaxy S21 Plus و Samsung Galaxy S21 Ultra اليوم سوف نستعرض مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s21 بلس فهو هاتف متطور لنسخة Samsung السابقة لهاتف s20 plus بتصميم افضل ومعالج جبار من نوع اكسنوس أحدث تكنولوجيا لتشغيل شبكات الجيل الخامس فتابعوا معي المواصفات في السطور القليلة القادمة.

مواصفات هاتف سامسونج S21 PLUS 5G

الجوال يدعم خاصية NFC.

نوع شريحة اتصال NANO SIM به مدخل لشريحتين.

الجوال يأتي بتدعيم شبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G والجيل الخامس 5G.

الهاتف يأتي بخامات عالية الجودة تتكون من ظهر زجاجي مضاف عليه طبقة حماية من نوع جوريلا فيتكس مع إطار معدني مصنوع من الألومنيوم.

هاتف سامسونج S21 PLUS يأتي مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف تحت الماء بقدرة تحمل نصف ساعة بشهادة من IP86 .

أبعاد الهاتف 161.4*75.6*7.8 ملم ووزنه حوالى 202 جرام.

نوع الشاشة كعادة سامسونج من افضل أنواع الشاشات ديناميك امواليد 2X بمساحة إجمالية 6.7 بوصة مع جودة FHD بدقة 1080 * 2400 Pixel بمعدل كثافة 394 بكسل لكل بوصة مع طبقة حماية على الشاشة تأتي من نوع جوريلا كورنينج جلاس فيتكس مع دعم تردد 120 هرتز ويدعم خاصية HDR10+ وسطوع تصل إلي 1300 شمعة.

الذاكرة العشوائية للهاتف 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت من نوع 3.1 UFS.

لا وجود لزيادة المساحة التخزينية للهاتف عن طريق كارت ميموري.

المعالج يأتي من شركة سامسونج نفسها وهو اكسنوس 2100 بتقنية 5NM وهو معالج قوي للغاية عن الأجيال السابقة فهو قادر علي تشغيل الألعاب الثقيلة والعمل اليومي المكثف وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

نفسها وهو اكسنوس 2100 بتقنية 5NM وهو معالج قوي للغاية عن الأجيال السابقة فهو قادر علي تشغيل الألعاب الثقيلة والعمل اليومي المكثف وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G. 10 ميجا بكسل دقة الكاميرا الأمامية وهي كاميرا واحدة فقط مع فتحة عدسة F/2.2.

ثلاث كاميرات خلفية كاميرا 12 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري وكاميرا للتصوير الواسع تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا ثالثة خاصة بزوم حقيقي بدقة 64 ميجا بكسل مع فلاش من نوع ليد.

الهاتف يدعم ميكروفون عازل للضوضاء أثناء الاستخدام في مناطق حيوية وبها ضجيج.

هاتف SAMSUNG S21 PLUS قادر ومدعوم لتصوير فيديوهات بجودة 8K و 4K .

قادر ومدعوم لتصوير فيديوهات بجودة 8K و 4K . كما عودتنا سامسونج في هواتفها دائما تأتى بسماعات خارجية ستريو مجسمة ومميزة.

ترددات WIFI a/b/g/n/ac/ax مع دعمه لنقطة اتصال hotspot و wifi direct و dual- band .

البلوتوث يدعم خاصيتين A2DP , LE مع اصدار للبلوتوث 5.0.

Samsung Galaxy S21 Plus يدعم خاصية تحديد المواقع Gps مع أنظمة أخري أكثر تتطورا مثل A-GPS, GLONASS, BDS,GALILEO.

يدعم خاصية تحديد المواقع Gps مع أنظمة أخري أكثر تتطورا مثل A-GPS, GLONASS, BDS,GALILEO. وسيلة الأمان في الجوال يأتي هاتف سامسونج S21 بلس بخاصية مستشعر بصمة الأصبع مدمجة في الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية من نوع الترا سونيك وخاصية بصمة الوجه.

S21 بلس بخاصية مستشعر بصمة الأصبع مدمجة في الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية من نوع الترا سونيك وخاصية بصمة الوجه. الهاتف يدعم أيضا مستشعرات التقارب والتسارع والجيروسكوب والضغط الجوي والبوصلة.

أحدث منفذ USB يأتي من نوع TYPE C

4800 مللى أمبير سعة البطارية داخلية غير قابلة للإزالة وتدعم للشحن السريع بقوة 25 وات وشحن لاسلكي مع قوة 15 وات وشحن عكسي لاسلكي بقوة 4.5 وات.

ألوان هاتف SAMSUNG S21 PLUS متوفر ب ألوان أسود، فضي، البنفسجي مع إطار ذهبي.

عيوب هاتف Samsung S21 Plus 5G

لكل هاتف على مستوي العالم به مميزات وعيوب ولكن يجب في وضع الاعتبار أن في بعض الأحيان يمكن التغاضي عن بعض العيوب مقابل المميزات الأكثر والأفضل وعيوب هاتف سامسونج S21 بلس قليلة وهي كالأتي.

علبة الهاتف لا يوجد بها رأس الشاحن وأيضا سماعات الأذن مثل هواتف شركة أبل الجديدة.

الجوال لا يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

لا يدعم تركيب مساحة خارجية كارت ميموري ولكن هذا لا يشكل ضرر لأن مساحة الهاتف كبيرة 256 جيجا بايت.

سرعة شحن البطارية لم يتم تطويرها.

سعر هاتف Samsung S21 Plus 5G في السعودية

يأتي الهاتف بنسخة واحدة 8 جيجا رام مع مساحة تخزينية 256 جيجا بايت وتأتى بسعر 4300 ريال سعودي مع هدية GALAXY BUDS PRO بصوت عالي ونقي وتاريخ طرح الهاتف في السوق السعودي يوم 29 يناير الجاري 2021.

عزيزي القارئ لقد استعرضنا مواصفات وسعر هاتف سامسونج S21 PLUS 5G في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.