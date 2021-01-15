نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إستخدام تطبيق Signal والتخلص من Whatsapp في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التحديث الأخير لتطبيق واتساب الذي أثار جدلاً كبيرا هذه الأيام حيث نص التحديث الجديد للتطبيق أنه سوف يتم نقل بيانات جميع مستخدمي التطبيق إلى فيسبوك وإلا سوف يتم حذف التطبيق مما دفع الكثير من الأشخاص إلى البحث عن تطبيق آخر للتواصل بدلا من تطبيق واتساب وقام أكثر من 10 مليون شخص على مستوى العالم بتنزيل تطبيق Signal الجديد وأصبح التطبيق أكثر التطبيقات تنزيلا على متجر بلاي في الوقت الحالي وخاصة في دولة الهند أكثر الدول تنزيلا لتطبيق واتساب، كما حصل تطبيق Signal على إعجاب الكثير من الأشخاص وخاصة الشخصيات العامة في العالم حيث أوصى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أغنى رجل في العالم إيلون ماسك ورئيس شركة تويتر جاك دورسي، نصح عباقرة التكنولوجيا مثل إدوارد سنودن باستخدام تطبيق Signal وهذا يعني أن التطبيق سوف يكون أكثر تنزيلا في الفترة المقبلة وسنوضح لكم طريقة تنزيل التطبيق وإستخدامه.

كيفية تنزيل تطبيق Signal

تطبيق Signal متاح لجميع أنظمة التشغيل أندرويد أو آيفون ويمكنك تنزيله بسهولة من متجر بلاي أو قوقل بالنسبة لمستخدمي آيفون فإن التطبيق يعمل على نظام تشغيل ios 9.0 فأعلى والتطبيق متاح لأجهزة الآيباد وجميع أجهزة الآيبود تاتش وبالتسبة لمستخدمي الأندرويد فالتطبيق متاح من نظام التشغيل أندرويد 4 فأعلى.

كيفية إستخدام تطبيق Signal

بعد الإنتهاء من تثبيت التطبيق قم بالضغط على زر فتح وقم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك في المكان الخاص به واضغط موافق وسوف يُرسل لك رسالة نصية مكونة من ستة أرقام قم بإدخاله وانقر على إرسال وسوف يأتي إليك إشعارا يطلب منك إذن إرسال إشعارات إليك إضغط على “سماح” بعد ذلك قم بكتابة إسمك وقم بوضع صورة شخصية لك لكي يتعرف عليك جهات الاتصال الخاصه بك.