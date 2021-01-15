نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف سامسونج Samsung galaxy s21 plus 5G وهدايا الحجز المسبق للهاتف الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت شركة سامسونج في احدث تسريباتها لهاتف سامسونج جالاكسي Samsung galaxy s21 plus 5G حيث تم الكشف عن المواصفات والمميزات وأسعار المنتظرة في الهاتف والتي سيستفيد منها المستخدمين في احتياجاتهم حيث يأتي هاتف سامسونج المقرر طرحه في الأسابيع القادمة والمزود بمواصفات الشاشة الكبيرة ذاكرة تخزين جيدة وكاميرا خلفية رئيسية بالإضافة الى المعالج الجديد وخاصية الكاميرا ذات الجودة المختلفة بالإضافة الى قدرة الشاحن الخاص بالبطارية سوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري اهم تفاصيل ومواصفات ومميزات Samsung galaxy و الكشف عن أسعار الهاتف في معظم الدول العربية.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s21 plus 5G

دائما يصدر هاتف Samsung Galaxy بشكل وتصميم متميز ورائع عن كل الاصدارات السابقة حيث تتمتع معظم عائلة هواتف سامسونج الأخيرة بمواصفات رائعة للغاية و إليك عزيزي القارئ كل ما تريد الكشف عنه عن هذا الهاتف من حيث المميزات والعيوب للهاتف وهنا يقع السؤال عند الاختيار هل يستحق هذا الهاتف السعر أم يوجد هواتف اخرى تحمل نفس المميزات والإمكانيات بأسعار اقل من هذا الهاتف سوف نتعرف على هذا من خلال السطور الأتية:

نظام التشغيل اندرويد 11 الشاشة 6.7 بوصة مع جودة hd البطارية 4800 مللي أمبير F’HVDM المساحة الداخلية 256 جيجا بايت الكاميرات الأساسية 64 ميجا بكسل.

الثانوية 12 ميجا بكسل.

الثانوية 12 ميجا بكسل.

صوت الهاتف مميز جدا لأنه له صوت عالي وجودة نقية وصوت ستيريو ثنائي من AkG.

يدعم الهاتف ببصمة الأصبع قارئ بصمات الأصبع وهو مدمج في الشاشة كما يدعم مستشعرات التقارب والتسارع والجيرسكوب والبوصلة والضوء والبارومتر.

يحمل الهاتف بطارية بحجم كبير دون الانقطاع Nanosim.

يتوفر مع هاتف سامسونج قلم الpen.

يحمل الهاتف سماعات خارجية تعمل بصوت استريو.

يمتلك الهاتف معالج قوي يدعم الألعاب الثقيلة في التحميل واللعب الجيد.

جودة عالية مدعومة للفيديوهات8k.

يتوافر بالهاتف شبكات الجيل الحديث من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس5G.

يمكن استخدام شريحتين على الهاتف من نوع Nanosim.

من اهم مواصفاته الهاتف انه مقاوم للماء والغبار بشهادة Ip68 ويمكن أن يترك تحت الماء لمدة ساعة ونصف.

مصمم الهاتف تصميم متميز للغاية من الدقة الزجاج محمي بطبقة بجوريل فيكتس مصمم الإطار الخارجي من معدن الألومنيوم.

الشاشة تاتش الشاشة باين مميز وبسيط و بجودة عالية.

ذاكرة التخزين الخاصة بالهاتف بسعة 256 جيجابايت مع رامات 12 جيجا بايت رام.

عيوب هاتف Samsung galaxy s21 plus 5G

شحن البطارية ليست بالسرعة الكافية. لا يدعم منفذ 305 ملم الخاص بسماعة الأذن. وزن الهاتف قد يكون ثقيل لبعض الأشخاص وبالتالي سوف نحتاج وقت أطول للتعود عليه. لا يمكن وضع الكارت ميموري بالجهاز. الهاتف ليس لديه القدرة على دعم كارت الذاكرة الخارجية. الكاميرا الخلفية للهاتف مزعجة للبعض لأنها بارزة كالعادة.

أسعار هاتف سامسونج جلاسي Samsung galaxy s21 plus 5G

سعر الجوال في جمهورية مصر العربية في السعر الى 18700 جنيها و سعر الجوال في المملكة العربية السعودية في مكتبة جرير 4500 ريال سعودي مع هدية للحجز المسبق سماعة GLAXybudslive وجراب سيليكون وقلم s-Pen.

حيث أكدت شركة سامسونج انه سوف يتم طرح هاتف Samsung Galaxy s21plus في الأسواق رسميا في يوم 29 من يناير الجاري من عام 2021 ميلادي.