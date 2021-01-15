نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Samsung Galaxy S21 Ultra 5G وأروع مواصفاته التي أعلنت عنها الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث مُؤخرًا لمعرفة سعر Samsung Galaxy S21 Ultra 5G والذي يُعد ضمن هواتف سامسونج جلاكسي الجديدة التي أعلنت عنها في اليومين الماضيين، لتحمل مواصفات وإمكانيات عالية تُنافس كبرى الشركات في الفترة الحالية، وكانت الشركة قد اعتادت سابقًا أن تقوم بإصدار سلسلة هواتفها في شهر فبراير، ولكنها نظرًا لكثرة التساؤلات أصدرت سلسلة هواتفها مُبكرًا منذ منتصف شهر يناير، وأطلقت ثلاثة هواتف جديدة، مع نوع جديد من سماعاتSamsung Galaxy Buds Pro.

سعر Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

يتميز هاتف سامسونج الجديد بتصميم مميز وحجم كبير، ويأتي الهاتف مصنوع من الزجاج وإطار من الألومنيوم وحجمه 161.5×75.6×7.8 مم والوزن 20 جرام، ويأتي الهاتف باللون الأسود والفضي والوردي والبنفسجي، كما أنه مُقاوم للماء لمدة ثلاثين دقيقة، ويأتي سعرSamsung Galaxy S21 Ultra 5G مناسب بشكل كبير لإمكانياته الباهرة التي يقدمها.

مميزات هاتف سامسونج الجديد

يتميز هاتف سامسونج بشاشة رائعة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD+ يُغطي أغلب الشاشة من الجهة الأمامية، ويدعم الهاتف مُعدل تحديث بسرعة 120Hz وتقنية العرض HDR10+، ويأتي الهاتف مُزود بحماية قوية ضد الخدش والكسر، مع ميزة هامة للكثير من المُستخدمين وهي عرض الوقت.

أسعار موبايل سامسونج اس 21 بلس

سعر موبايل سامسونج اس 21 بلس في مصر بقيمة 18.050 جنيه مصري.

سعر موبايل سامسونج الجديد في السعودية بقيمة 4.323 ريال سعودي.

سعر موبايل سامسونج الجديد في الإمارات بقيمة 4,234 درهم اماراتي.

سعر موبايل سامسونج جلاكسي اس 21 بالدولار 1,155 دولار أمريكي، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام.

عيوب موبايل Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

على الرغم من المميزات الكبيرة التي يدعمها الهاتف فأنه يحتوي على عدد من العيوب التي أثبتتها التجارب والتي من بينها :

يفتقد الهاتف إلى منفذ ال 3.5 ملم الخاص بسماعات الآذن.

يُعد من الهواتف ذات الوزن الثقيل التي تحتاج إلى التعود على حمله.

رأس الشاحن غير مُرفقة بعلبة الهاتف، ويحتاج إلى شرائه بشكل منفصل مع سماعات الأذن أيضًا.

تم خفض سرعة الشاحن وأصبحت 25 واط فقط بدلًا من 45 واط في الإصدارات السابقة.

الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري، حيث أنه يأتي بمساحة 256 جيجا.

تأتي الكاميرات الخلفية الخاصة بالهاتف ببروز كبير كالعادة.

مواصفات Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

يتميز هاتف جلاكسي الجديد بالعديد من المميزات الرائعة والفريدة والتي تميزه عن غيره من الهواتف، ومن بينها :