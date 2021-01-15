شحن شدات ببجي مجانا بالرقم التعريفي ID في ثواني احصل علي ألف شدة يومياً

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا بالرقم التعريفي ID ، شدات مجانية للعبة ببجي وتنزيلها بطريقة بسيطة نوضحها لكم خلال هذا المقال، حيث تُعد شدات لعبة ببجي من أهم الركائز المستخدمة داخل اللعبة، وذلك لأهمية استخدامها في الاستحواذ على أي يريده اللاعب من الأسلحة والأدوات ومنها الملابس الخاصة للاعبين، بجانب الحصول على المركبات بمختلف أنواعها والتي تعمل على توصيل اللاعب لأي مكان داخل اللعبة وحمايته من أي هجوم مضاد.

شحن شدات ببجي مجانا بالرقم التعريفي ID

توجد عدة وسائل متنوعة بالإضافة لعدد من الطرق المتنوعة والتي يمكن من خلالها شحن شدات لعبة ببجي العالمية بطريقة بسيطة ومجانية، لكن مع ذلك يجب الحرص من التورط مع بعض تلك المواقع الإلكترونية ذات الصفات الغير القانونية، حيث تعمل هذه المواقع على استهداف اللاعبين الراغبين في الحصول على الشدات وتحصيل مبالغ مالية منهم، تُعد أبسط هذه الطرق المستعملة لشحن الشَدات الخاصة باللعبة، هي الذهاب مباشرةً للمنصة الرسمية الخاصة باللعبة، بعد الانتهاء من تلك الخطوة تظهر الشدات في المكان المخصص لها داخل نفس المنصة.

كيفية شحن شدات مجانية للعبة بَبجي باستخدام الأي دي(ID)

يمكن للاعب استخدام بالأَي دي المرتبط باللعبة أو بحساب اللاعب على تطبيق الفيس بوك أو المرتبط ببريد اللاعب الإلكتروني في شحن شدات مجانية للعبة ببجي من خلال المرور بمرحلتين فقط، هما التالي:

المرحلة الأولى لشحن شدات ببجي

تبدأ عندما يقوم اللاعب بفتح لعبة ببجي بصورة مباشرة من الجهاز المحمل عليه اللعبة سابقًا.

يجب هنا ملاحظة أن إختلاف نوعية الأجهزة المحمل عليها اللعبة لا تمثل عقبة لتحميل الشدات الخاصة بها.

يلي ذلك ذهاب اللاعب للمنصة الرسمية و الإلكترونية المتخصصة في تحميل اللعبة، حيث يوجد في مكان سفلي بالمنصة خانة محددة يمكن من خلالها اللاعب أن يقوم بتحميل ما يريد من شدات.

المرحلة الثانية