دراسة تكشف علامة جديدة على ارتفاع ضغط الدم
كشفت دراسة حديثة عن علامة جديدة تدل على ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى الأعراض المتعارف عليها.
ويعرف ارتفاع ضغط الدم أنه حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا بشكل مستمر، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، قد يكون خروج الدم من الأنف مؤشرًا على التعرض لخطر الإصابة بهذه الحالة.
وحسب موقع "express"، يمكن أن يكون نزيف الأنف علامة تحذير من ارتفاع ضغط الدم، قد تكون ناجمة عن ضعف الأوعية الدموية.
يجب أن تذهب مباشرة إلى الطبيب إذا استمر نزيف أنفك لمدة تزيد عن 10 إلى 15 دقيقة.
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