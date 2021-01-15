طريقة تحميل لعبة فورت نايت على البااي ستيشن والأندرويد والأيفون مجانا 100%

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت تعد من أفضل الألعاب التي تم ظهورها في الآونة الأخيرة، حيث أنها تفوقت على العديد من الألعاب أبرزهم لعبة ببجي وبما أن الكثير يبحث عن طريقة لتحميل اللعبة، فنحن سوف نذكر لكم طريقة التحميل.

تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على ايفون:

في بداية الأمر عليك عزيزي القارئ بالدخول إلى موقع getzels من خلال شبكة الإنترنت.

وبعد ذلك عليك بالضغط على أيقونة “التحميل”، ثم قم بالحصول على الرمز.

عليكم بالنزول إلى الأسفل، لإتمام عملية التنزيل.

الذهاب إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على تبويب عام.

عليك باختيار الملف الشخصي، ثم القيام بتشغيل zeus بعد عملية البحث مباشرة.

الضغط على “تثبيت” وانتظر قليلاً لإتمام عملية التحميل.

وفي النهاية يتم البحث على لعبة فورت نايت.

ثم القيام بتشغيل اللعبة من خلال الدخول إلى التطبيقات ثم النقر على قائمة التطبيقات وابدأ باللعب.

لعبة فورت نايت Fortnite

لعبة فورت نايت تعد من أحد الألعاب الشهيرة وهي من الألعاب المحببة للكثير، حيث أنها انتشرت بكثرة في تلك الفترة حيث أنها تمتلك مميزات كثيرة على رأسها أنك يمكنك اللعب مع مجموعة من الفريق ضد المنافسين، ومن مميزات اللعبة أيضاً أنه يتوافر منها نسخة للأيفون والاندرويد والجوالات وأيضاً البلاستيشن ومن السهل تحميلها على أي جهاز منهم، فهي لعبة جميلة للغاية فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بقتل المخلوقات الغريبة والزومبي التي يتم ظهورهم في اللعبة.