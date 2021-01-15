نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب.. تحديث سياسة الخصوصية قد يغلق حسابك الشهر المقبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب يثير ضجة جديدة مع بدايات العام 2021، مرة بتخليها عن ملايين المستخدمين من خلال التحديث الرسمي لتطبيق WhatsApp ليلة رأس السنة، نتج عنها بصورة رسمية منع تشغيل التطبيق على هواتف أندرويد الأقل من إصدار 4.0 وهواتف أيفون الأقل من IOS 9، الآن إثارة جدل كبيرة مع قرار واتس آب تحديث سياسة الاستخدام والخصوصية، والذي يتيح للشركة تسجيل بيانات خاصة بالمستخدمين بل ومشاركتها مع إدارة فيسبوك.

بداية أزمة تحديث واتساب 2021

بداية تلك الأزمة مع ظهور نافذة منبثقة خاصة بتحديث تطبيق واتساب، وقد ظهرت تلك النافذة على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية سواء كانت أندرويد أو ايفون IPhone خاصة خلال اليومين الماضيين، وتطلب تلك النافذة من مستخدمي WhatsApp بصورة مباشرة الموافقة على التحديث الجديد في سياسات الخصوصية والخدمة.

وقد ذكرت صحيفة Express البريطانية أن جميع المستخدمين على مستوى العالم لتطبيق واتساب سوف تصل لهم هذه الرسالة خلال الأيام المقبلة، وعلى المستخدم إما قبول السياسة الجديدة أو رفضها، وفي حالة رفضها سوف تقوم إدارة فيسبوك المالكة لتطبيق المراسلة الشهير واتس آب بحذر حسابك ومنعك من استخدام التطبيق بداية من شهر فبراير 2021.

الاتجاه إلى التطبيقات المنافسة لتطبيق WhatsApp

مع القلق المتزايد من سياسات الخصوصية الجديدة ظهرت دعوات عالمية للاستغناء وحذف تطبيق واتساب فوراً، وعدم الانتظار للشهر المقبل المقرر خلاله وقف الخدمة عن حسابات الأشخاص الرافضين للسياسات الجديدة، حيث توجر الكثير من تطبيقات التراسل الفورية المتوافرة عبر متجر جوجل بلاي وآبل ستور، ومن أبزر التطبيقات تطبيق Signal وتطبيق Telegram وتطبيق Viber وغيرها الكثير.

من أبرز الداعيين لهذا الأمر رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك Elon Musk، والذي صرح بضرورة الاتجاه إلى تطبيق سيجنال Signal الخاص بالمراسلة الفورية، حيث يوفر تطبيق سيجنال الكثير من المزايا مقارنة بتطبيق WhatsApp، ومن أبرزها عدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أي جهة آخرى، الميزة الآخرى المهمة هي التشفير من طرف إلى طرف، والتي تمنع أي جهة من تتبع محادثاتك الخاصة والرسائل المتبادلة عبر التطبيق، وبعد تغريده إيلون ماسك السابقة حقق تطبيق Signal ملايين التحميلات الفورية عبر متاجر التطبيقات حول العالم.