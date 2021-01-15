نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021 “القوة الرونية” PUBG Mobile: Runic Power 1.2 .APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021 شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية جدل واسع حول تحديث ببجي موبايل القوة الرونية pubg mobile 2021، وهو التحديث الذي شهد الكثير من المميزات والذي نال إعجاب الكثير من مستخدمي لعبة ببجي علي مستوي العالم والذي عرف بالقوة الدارونية، حيث تم فيه إضافة عدد من الأسلحة الجديدة والكثير من المميزات التي تجعل اللعبة في تطور وعملية القتال والحرب بين اللاعبين أصبحت أفضل، يمكن التعرف على لعبة Cyberpunk 2077 الجديدة 2021 ومتطلبات تشغيل لعبة سايبربنك 2077 على الكمبيوتر من خلال موقعنا ثقفني التقني، وفيما يلي نعرض أهم المميزات التي جاءت بتحديث لعبة ببجي موبايل 2021 القوة الرونية.

تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021

تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من أبرز الألعاب الإلكترونية التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة، حيث أنها أصبحت اللعبة الأولي في العالم من حيث عدد اللاعبين وما تحتوي من مميزات كثيرة تجعل عملية اللعب والقتال مميزة، حيث تدور أحداث اللعبة في عدد من الأشخاص موجودين في مكان معين علي الخريطة ويبدأوا بالقتال حتي بتبقي واحد فقط ليكون الفائز.

تحديث ببجي موبايل القوة الرونية

قامت لعبة ببجي خلال الأيام الماضية من شهر يناير 2021 بإجراء تحديث جديد للعبة، والذي عرف بتحديث القوة الرونية، والذي أضاف تجربة قتالية جديدة للاعبين، عن طريق القوة الرونية التي أضافت للاعبين شظايا طلاسم يمكن جمعها خلال اللعبة لإستخدامها أثناء المعركة، وقد بدأ تطبيق هذا التحديث علي لعبة ببجي بداية من 12 يناير 2021، والذي يتطلب مساحة تخزين تقدر ب 615 للأجهزة، وسوف نتعرف علي اهم المميزات التي جاءت في هذا التحديث.

شرح فعالية القوى الرونية واستبدال التاروت ببجي موبايل ( فعاليات التحديث الجديد )| Pubg mobile

مميزات تحديث لعبة ببجي القوة الرونية 2021

في التحديث الجديد تم إضافة القوة الرونية التي جاءت بثلاث قوي مختلفة للاعبين، تساعدهم بشكل كبير علي جعل عملية اللعب أسهل وأفضل وتساعدهم علي الفوز، وجاء مميزات التحديث الجديد علي النحو التالي.