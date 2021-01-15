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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021 “القوة الرونية” PUBG Mobile: Runic Power 1.2 .APK في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021 شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية جدل واسع حول تحديث ببجي موبايل القوة الرونية pubg mobile 2021، وهو التحديث الذي شهد الكثير من المميزات والذي نال إعجاب الكثير من مستخدمي لعبة ببجي علي مستوي العالم والذي عرف بالقوة الدارونية، حيث تم فيه إضافة عدد من الأسلحة الجديدة والكثير من المميزات التي تجعل اللعبة في تطور وعملية القتال والحرب بين اللاعبين أصبحت أفضل، يمكن التعرف على لعبة Cyberpunk 2077 الجديدة 2021 ومتطلبات تشغيل لعبة سايبربنك 2077 على الكمبيوتر من خلال موقعنا ثقفني التقني، وفيما يلي نعرض أهم المميزات التي جاءت بتحديث لعبة ببجي موبايل 2021 القوة الرونية.
تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021
تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من أبرز الألعاب الإلكترونية التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة، حيث أنها أصبحت اللعبة الأولي في العالم من حيث عدد اللاعبين وما تحتوي من مميزات كثيرة تجعل عملية اللعب والقتال مميزة، حيث تدور أحداث اللعبة في عدد من الأشخاص موجودين في مكان معين علي الخريطة ويبدأوا بالقتال حتي بتبقي واحد فقط ليكون الفائز.
تحديث ببجي موبايل القوة الرونية
قامت لعبة ببجي خلال الأيام الماضية من شهر يناير 2021 بإجراء تحديث جديد للعبة، والذي عرف بتحديث القوة الرونية، والذي أضاف تجربة قتالية جديدة للاعبين، عن طريق القوة الرونية التي أضافت للاعبين شظايا طلاسم يمكن جمعها خلال اللعبة لإستخدامها أثناء المعركة، وقد بدأ تطبيق هذا التحديث علي لعبة ببجي بداية من 12 يناير 2021، والذي يتطلب مساحة تخزين تقدر ب 615 للأجهزة، وسوف نتعرف علي اهم المميزات التي جاءت في هذا التحديث.
شرح فعالية القوى الرونية واستبدال التاروت ببجي موبايل ( فعاليات التحديث الجديد )| Pubg mobile
مميزات تحديث لعبة ببجي القوة الرونية 2021
في التحديث الجديد تم إضافة القوة الرونية التي جاءت بثلاث قوي مختلفة للاعبين، تساعدهم بشكل كبير علي جعل عملية اللعب أسهل وأفضل وتساعدهم علي الفوز، وجاء مميزات التحديث الجديد علي النحو التالي.
- يمكنك إختيار القوة التي تناسب في الثلاث قوي وإختيار الخريطة Erangel للإستمتاع بهذا اللعب الحصري.
- عند إختيار الروم ومن ثم بدأ اللعب، سوف يتم منحك في اللعبة مهارتين، المهارة الأولي تمكنك من أستدعاء شيئا، كما تمنحك المهارة الثانية أيضا دفعة.
- تتمثل قدرات الرون في عدد من الأشياء أولها رون اللهب، والتي تتمثل في مهارة الإستدعاء، حيث يمكنك أستدعاء عجلة اللهب، التي تتحرك ببطئ إلي الأمام، وتقوم بحرق الأعداء القريبين منك بسهولة، كما يمكن إجراء تعزيز المهارة والذي يضيف تأثير حارق إلي الذخيرة الخاصة بك لمدة قصيرة من الوقت.
- قوة طلسم القطب الشمالي، والتي تعطي أيضا مهارتين مهارة الإستدعاء والتي تتمثل في إستدعاء جدار جليدي، حيث يمكن تدمير الجدار الجليدي بشكل متقطع، وسوف ترتفع المركبات فوق الجدار الجليدي في حالة ظهوره، بالإضافة إلي مهارة التعزيز التي تجعل تأثير الجليد يضاف إلي الذخيرة لوقت قصير، ونجد أن هذا التجميد يقال من الشفاء.
- ثالث قوة رونية وهي رون الرياح، والذي تعطي ايضا مهارتين، مهارة الإستعداد والتي تتمثل في طبقة شفافة من الرياح تعد كدرع للحماية، حيث تقلل من تأثير قوة الرصاص التي يتم إطلاقها من قبل الأعداء، ومهارة التعزيز والتي تعمل علي زيادة حركة اللاعب وسرعة التحميل.
- تم إضافة درع القوة إلي التحديث الجديد، وهي عبارة عن قطعة الصدر التي تتميز بدرع قوي يقلل من تلف الصدر، وتعمل علي زيادة السعة الخاصة بحقيبة الظهر.
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