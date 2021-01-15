نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات ومميزات موبيل سامسونج جالكسي S21 samsung Galaxy، S21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات ومميزات موبيل سامسونج جالكسي S21 ، تتميز شركة سامسونج جالكسي بإطلاق عدد من الهواتف المميزة التي تجعل الجميع مهتمين بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الهواتف، شركة سامسونج تقوم بصنع مجموعة من الهواتف في كل عام واهم هذه المجموعة هي سلسلتها جالكسي s الرائعة ومنها هاتف samsung Galaxy S 21. أسعار ومواصفات ومميزات موبيل سامسونج جالكسي يعتبر موبيل سامسونج جالكسي المنافس الأقوى لموبيل ايفون 12 الذي تقدمة شركة ابل وشركة هواوي ميت 40 . سعر هاتف samsung Galaxy S21 سعر موبيل samsung galaxy s21 بالمصري 14.876 جنيه مصري سعر موبيل samsung galaxy s21 في المملكة العربية السعودية

5399 ريال سعودي.

5399 ريال سعودي. ويعد هذا السعر مميزًا إذا تمت مقارنته بالخدمات التي يقدمها الهاتف والتي لا تتقارن مع خدمات أي هاتف أخر، كما تقوم الشركة بتحديث نظام الهاتف بها بين الحين والآخر . مميزات ومواصفات موبيل سامسونج جالكسي S21 يتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية احترافية ذات تصميم جيد وأنيق وبكاميرا أمامية أحادية عملاقة لا مثيل لها في باقي الهواتف المحمولة.

من الأمام مصنوع الهاتف من الزجاج، والخلف الهيكل من الألمنيوم.

الهاتف يدعم الجيل الخامس مما يميزها سرعة النت الفائقة.

يدعم الهاتف الاندرويد ١٠ وقابلة لترقى إلى اندرويد ١١.

يدعم الهاتف امكانية تزويده بكارت ذاكرة مخصص له.

يأتي الهاتف بنسختين الأولى ١٢٨ مع ٨ جيجا رام والثانية 512 مع ٨ جيجا رام.

تتكون الكاميرا من أداء رائع ومتميز حيث أن توجد الكاميرا الأولي بدقه التصوير 12 ميجا بيكسل، و الكاميرا الثانية ودقتها 64 ميجا بكسل x2 بصرى عمودي والكاميرا الثالثة مكونه بمستشعر دقته يصل إلى 12 ميجا بكسل فائقة الاتساع.

يوجد بجانب الكاميرا الخلفية الثلاث فلاش ليد وتعمل على التصوير بجودة hd مع تقنية التصوير بالبانوراما بالإضافة إلى أن الكاميرا الخلفية تعمل بتقنية التركيز التلقائي بالليزر.

تدعم الكاميرا الوضع الليلي الذي يميز صورة مشوشة، حيث توفر الكاميرا إمكانية التصوير السينمائي التي تعمل على تصوير الفيديوهات بدقة عالية.

حجم شاشة الهاتف مميز جداً 6.7 بوصة.

مميز جداً 6.7 بوصة. تعمل الشاشة بتقنية تعدد اللمس مع دعم ١٦ مليون لون.

هناك عيب طفيف في هاتف samsung Galaxy S 21 مثل عدم وجود راديو، لكنه هاتف مميز ينصح بشرائه، فهو ذات قيمة عالية ويعطي خدمات مميزة وفريدة من نوعها .

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