- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمتسخدمي تطبيق سيجنال تعرفوا على طريقة نقل الرسائل الجماعية من الواتساب إلى سيجنال في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة نقل الرسائل الجماعية من الواتساب إلى سيجنال، أعلنت شركة واتساب عن تحديث جديد في الفترة الماضية وسيتم البدء في تنفيذه ليوم 8 فبراير القادم، والجدير بالذكر أن ذلك التحديث لم يلق سوى الانتقادات والجدالات بشأنه حتى الآن، لأنه يقوم على مشاركة البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيق واتساب على تطبيق الفيسبوك ومن لا يوافق على ذلك التحديث يتم حذفه حسابه نهائيًا، لذلك قرر الكثير من المستخدمين الاتجاه إلى استخدام تطبيقات بديلة عن واتساب مثل تطبيق سيجنال، ولعل البعض قد يواجه مشكلة في الانتقال من تطبيق آخر غير الواتساب بسبب الرغبة في الاحتفاظ برسائل الواتساب، لذلك يمكن اتباع الخطوات المقدمة لنقل رسائل المجموعات من واتساب لسيجنال.
تطبيق سيجنال Signal
من تطبيقات التواصل الاجتماعي السهلة الاستخدام، والتي تضمن مستوى أمان وخصوصية كبيرة لمستخدمي التطبيق حيث يقوم بتشفير الرسائل بين الطرفين فلا يتمكن من قرائتها سوى الطرفين فقط، ويعتبر من أكثر التطبيقات البديلة الآمنة لتطبيق واتساب، ويمكن تحميله لجميع الأجهزة الذكية سواء أيفون أو أندرويد أو أيباد من المتجر، والجدير بالذكر أن دولة الهند الأكثر استخدامًا لتطبيق الواتساب بدءت في الاتجاه لتطبيق سيجنال لك أصبح عدد تنزيلات التطبيق أكبر في الفترة الماضية.
نقل رسائل المجموعات من تطبيق واتساب إلى تطبيق Signal
أما عن كيفية نقل رسائل واتساب الجماعية إلى سيجنال فهذه هي الطريقة:
- الدخول لتطبيق سيجنال والضغط على النقاط الثلاث العلوية.
- تظهر قائمة نضغط على إنشاء مجموعة منها أو Create Group.
- يتم تسمية المجموعة التي تم إنشائها والبدء بإضافة جهات الاتصال المرادة، ويجب أن تمتلك تلك الجهات حساب شخصي على تطبيق سيجنال.
- وبعد ذلك يتم فتح المجموعة ومن الجهة اليمنى العلوية نضغط على النقاط الموجودة.
- نختر من قائمة الإعدادات تبويب Group Link أو رابط المجموعة ويتم تفعيل الزر بجانبه، ونضغط على Share من نفس القائمة.
- ومن ثم يتم التوجه لتطبيق Whatsapp وفتح المجموعة وننسخ بها رابط مجموعة سيجنال.
- ومن هنا يسمح للأشخاص المتواجدين بالمجموعة على واتساب بالدخول لمجموعة تطبيق سيجنال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمتسخدمي تطبيق سيجنال تعرفوا على طريقة نقل الرسائل الجماعية من الواتساب إلى سيجنال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.