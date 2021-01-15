نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمتسخدمي تطبيق سيجنال تعرفوا على طريقة نقل الرسائل الجماعية من الواتساب إلى سيجنال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل الرسائل الجماعية من الواتساب إلى سيجنال، أعلنت شركة واتساب عن تحديث جديد في الفترة الماضية وسيتم البدء في تنفيذه ليوم 8 فبراير القادم، والجدير بالذكر أن ذلك التحديث لم يلق سوى الانتقادات والجدالات بشأنه حتى الآن، لأنه يقوم على مشاركة البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيق واتساب على تطبيق الفيسبوك ومن لا يوافق على ذلك التحديث يتم حذفه حسابه نهائيًا، لذلك قرر الكثير من المستخدمين الاتجاه إلى استخدام تطبيقات بديلة عن واتساب مثل تطبيق سيجنال، ولعل البعض قد يواجه مشكلة في الانتقال من تطبيق آخر غير الواتساب بسبب الرغبة في الاحتفاظ برسائل الواتساب، لذلك يمكن اتباع الخطوات المقدمة لنقل رسائل المجموعات من واتساب لسيجنال.

تطبيق سيجنال Signal

من تطبيقات التواصل الاجتماعي السهلة الاستخدام، والتي تضمن مستوى أمان وخصوصية كبيرة لمستخدمي التطبيق حيث يقوم بتشفير الرسائل بين الطرفين فلا يتمكن من قرائتها سوى الطرفين فقط، ويعتبر من أكثر التطبيقات البديلة الآمنة لتطبيق واتساب، ويمكن تحميله لجميع الأجهزة الذكية سواء أيفون أو أندرويد أو أيباد من المتجر، والجدير بالذكر أن دولة الهند الأكثر استخدامًا لتطبيق الواتساب بدءت في الاتجاه لتطبيق سيجنال لك أصبح عدد تنزيلات التطبيق أكبر في الفترة الماضية.

نقل رسائل المجموعات من تطبيق واتساب إلى تطبيق Signal

أما عن كيفية نقل رسائل واتساب الجماعية إلى سيجنال فهذه هي الطريقة: