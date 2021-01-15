نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت التي يبحث الكثير عنها Fortnite احدث اصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت عندما تفتح Epic Games Launcher، ابحث عن صفحة Fortnite فستتمكن من العثور عليها في علامة التبويب “الصفحة الرئيسية” أو يمكنك البحث عنها في علامة التبويب “المتجر”. لعبة فورت نايت بعد أن يكون لديك حساب يجب عليك الاستمرار في استخدام صفحة :Epic Games Launcher تحميل لعبة فورت نايت تنزيل لعبة فورت نايت : بعد تنزيل Epic Games Launcher 0، افتح الملف الذي تريد تثبيته على الجهاز، وإذا طلبت منك رسالة تغيير أذونات الكمبيوتر، فانقر فوق “نعم”. في نافذة “Program Launcher” انقر فوق “تثبيت” وسيقوم Epic Games Launcher بالتثبيت والتحديث فيه، ثم يطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك، يمكنك استخدام حوالي 12 خدمة مختلفة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

لتنزيل Fortnite: ابحث وانتقل إلى صفحة Fortnite على موقع Epic Games وقم بتنزيل Epic Games Launcher من هنا. يجب أن يبدأ التنزيل على الفور، إذا بدأت، انقر فوق Windows. ماهي عناصر تحكم الوالدين داخل لعبة فورت نايت كيفية التحكم في لعبة فورت نايت : قم بتشغيل Fortnite على المنصة التي تختارها.

بعد دخول الردهة، افتح القائمة أعلى يمين الشاشة.

حدد “الرقابة الأبوية”.

سيطلب منك النظام تأكيد عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، إذا لم يكن هناك عنوان بريد إلكتروني مرتبط بالحساب، فسيتم توجيهك إلى متصفح ويب حتى تتمكن من الارتباط ببريد إلكتروني آخر.

تحديد رمز PIN فريد مكون من ستة أرقام. ستحتاج إلى استخدام رمز PIN أعلاه عند تغيير الرقابة الأبوية في المستقبل، لذا يرجى التأكد من أن رمز PIN الذي قمت بتعيينه مختلف عن رموز PIN الأخرى التي تستخدمها ويسهل تذكره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت التي يبحث الكثير عنها Fortnite احدث اصدار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.