نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجانا من خلال ID والحصول على 5000 صندوق كلاسيكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجانا لعبة ببجي pubg mobile واحدة من أشهر وأفضل الألعاب القتالية التي يلعبها الجميع ومن أنحاء بلاد العالم، حيث أن اللعبة تحتوي على الكثير من العناصر الواقعية على رأسها المؤثرات الصوتية ولأي شخص يرغب في شحن شدات ببجي عليه بقراءة هذا المقال والتعرف على ما سيذكر به، بعد تحميل لعبة ببجي موبايل.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجانا من خلال ID

في البداية عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي موبايل .

. وبعد ذلك سوف تجد أمامك عدة دول فعليك باختيار المملكة العربية السعودية .

وسوف تعثر على لعبة ببجي، ثم الضغط على أيقونة الذهاب.

قم باختيار فئة الشدات التي تناسبك من خلال الموقع.

وبعد ذلك قم بكتابة ال ID في مكانه المناسب حيث أنك سوف تجده في واجهة الموقع.

عليك بتحديد طريقة الدفع، ثم قم باختيار كمية الشدات.

اضغط على أيقونة “ادفع” المتواجدة أسفل الصفحة.

قم بإتباع الإرشادات لكي تتم عملية الدفع.

عليك عزيزي القارئ بتشغيل لعبة ببجي من أجل عرض الشدات.

تعرف على أسعار شحن شدات ببجي

سعر ال60 شدة بلغ 3.69 ريال سعودي.

سعر ال300 شدة بلغ 17.00 ريال سعودي.

سعر ال600 شدة بلغ 36.99 ريال سعودي.

سعر ال1.500 شدة بلغ 89.99 ريال سعودي.

سعر ال3000 شدة بلغ 184.99 ريال سعودي.

سعر ال6000 شدة بلغ 369.99 ريال سعودي.

طريقة شحن ببجي بالمجان للاندرويد



قم بالانتقال إلى متجر التطبيقات من خلال هاتف الاندرويد.

ثم قم بالبحث عن تطبيق Google Opinion Rewards، وعندما تجده قم بالنقر على تحميله.

يلزم تشغيل التطبيق، لكي تقوم بإجراء الاستطلاعات.

استمر في أداء تلك الاستطلاعات لكي تحصل على الرصيد.

قم بالانتقال إلى لعبة ببجي من خلال الهاتف، ثم قم بالذهاب إلى التبويب.

من خلال الهاتف، ثم قم بالذهاب إلى التبويب. وفي النهاية قم بتحديد الرصيد من جوجل بلاي، لكي يتم دفع قيمة الشدات واتبع باقي التعليمات.

تعرف على رابط موقع شحن شدات ببجي من خلال id

تستطيع عزيزي القارئ أن تقوم بشحن شدات ببجي من الموقع الخاص بها ، من أجل أن تتمكن من الحصول على شدات ببجي، وأيضاً لكي تقوم بشراء الكثير من الميزات المدفوعة.