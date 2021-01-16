شركة أبل تضيف ماسحا ضوئيا لبصمات الأصابع على شاشة ”iPhone 12S” القادم

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة أبل تخطط لإجراء تحسينات أكثر دقة لمجموعة آيفون الخاصة بها في عام 2021، ولهذا تسعى لإضافة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة لهاتف آيفون التالي.

وقدمت تشكيلة iPhone 12 سلسلة من الترقيات المهمة بما في ذلك دعم 5G وتصميم أكثر حداثة للهاتف، ومع ذلك، من غير المرجح أن تتطابق سلسلة آيفون التالية مع هذا المستوى من التغيير، كما ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“.

ويعتبر المهندسون داخل أبل أن تشكيلة iPhone 2021 هي إصدار ”S“ آخر لأنه لن يكون هناك سوى ترقيات طفيفة للأجهزة، ويمكن أن يُعزى ذلك جزئيا إلى جائحة كوفيد19، التي أدت إلى تعقيد تطوير هذا المنتج.

وتتمتع أبل بتاريخ مثير للاهتمام مع ماسحات بصمات الأصابع، على الرغم من أنها كانت واحدة من أولى الشركات التي قامت بنشر تلك التقينة مع هاتف iPhone 5S في عام 2013 ، إلا أنها بدأت أيضا في الابتعاد عنها كثيرا عما فعلت الشركات الأخرى، عندما قامت بإزالة المستشعر من أجهزة iPhone المتطورة في عام 2017، لكنها تخطط الآن لإعادة تقديمه في عام 2021.

ومع ذلك، لا يزال لدى أبل بعض الميزات الجديدة لهواتف آيفون التالية. أكثر ما يمكن أن يثير اهتمام الناس هو عودة معرف بصمات الأصابع (Touch ID)، وإن كان بتنسيق أكثر حداثة.

مع تركيزها على تقنية معرف الوجه (Face ID)، تخطت الشركة تماما الانتقال إلى مستشعرات بصمات الأصابع داخل الشاشة، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن ماسح البصمات لن يحل محل تقنية Face ID، فقط تهدف أبل إلى منحك طريقة بديلة للتأكد من هويتك إذا كنت ترتدي قناعا، أو إذا كانت تقنية معرف الوجه لا تعمل كما ينبغي.

تقوم أبل باستبداله بمنفذ USB-C، ولكن يفضل التبديل الكامل للشحن اللاسلكي.

بالنظر إلى هذه التغييرات الطفيفة وحقيقة أن المهندسين داخل شركة أبل أشاروا إلى مجموعة هواتف iPhone 2021 القادمة على أنها جيل ”S“، فهناك فرصة قوية جدا لإطلاق أبل أجهزتها التالية تحت العلامة التجارية ”iPhone 12S“ بدلاً من ”iPhone 13“.