نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16/1/2021 والتي يخلو السؤال عنها في صبيحة كل يوم جديد وفقا لاحتياجات كل فرد فهناك من يبحث ويقوم باستطلاع الأسعار حتى يتمكن من الشراء اما بغرض الاستثمار أو شراؤه لغرض الزواج لكونه من ضمن اساسياته أو لغرض تقديمه كهدية خاصة لشخص يمثل أمر كبير في حياتنا إلى آخره من الأمور التي قد تدفعك للتعرف والتساؤل على سعر الذهب في تعاملات كل يوم جديد، للتعرف على أسعار الذهب في تعاملات اليوم في مصر تابع القراءة.

اسعار الذهب اليوم

وقد شهدت التعاملات الصباحية اليوم انخفاض ملحوظ في سعر الذهب وذلك تزامنا مع تراجع أسعار المعدن النفيس على مستوى العالم، حيث من الطبيعي أن تتأثر أسعار الذهب في مصر بالتغييرات في السعر العالمي له ويرجع هذا التراجع والتذبذب الذي تشهده أسعار الذهب إلى الازمة السياسية التي تتعرض لها أمريكا بسبب الانتخابات الرئاسية وتطورات الوضع الاقتصادي في أمريكا الذي تأثر بشكل كبير بهذا الأمر بجانب أزمة كورونا الذي يعاني من مختلف البلاد العربية والعالمية، والذي لم يؤثر فقط على انخفاض السعر العالمي للذهب بل أيضا تسبب في تراجع سعر الدولار.

أسعار الذهب في مصر

قبل أن نذكر بيان اسعار اعيرة الذهب في سوق الصاغة المصرية يجب العلم أن هناك مبلغ يضاف للتكلفة الاجمالية للذهب المشكل والتي يطلق عليها المصنعية ومن الجدير ذكره أن المصنعية تختلف قيمتها من تاجر لآخر وعلى حسب ما تكلفة المعدن النفسي من جهد لتغيير شكله وتتراوح القيمة من 30 إلى 60 جنيه.

تراجعت أسعار المعدن النفيس ليسجل ذهب عيار 24 923.5 جنيه، كما تراجع سعر عيار 21 وهو أكثر اعيرة الذهب تداولا في السوق المصري والذي سجل 808 جنيه في تعاملات صباح اليوم ينقص بذلك 4 جنيهات عن ختام تعاملات أمس والتي اختتمت ب 812 جنيه، كما سجل ذهب عيار 18 692.5 جنيه ليقل أيضا عن ختام تعاملات أمس ب3 جنيهات ونصف حيث اختتم امس ب 696 جنيه، من جهة أخرى أعلنت شعبة الذهب أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تراجعا أكبر خلال الفترة المقبلة من هذا العام بسبب الأحوال التي تشهدها البلاد.

أسعار الذهب في مصر اليوم